Подоляночка із Середньовіччя. Як танцювали свій улюблений танець люди минулої епохи

У сфері середньовічної історії принада танцю полонила науковців, проте точна природа цих ритмічних рухів вислизала від їхнього розуміння.

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У центрі уваги роботи Роберта Маллаллі під назвою "Кароль: дослідження середньовічного танцю", полягає у ретельній компіляції різноманітних літературних джерел, в яких згадується кароль. Цей танець посідав чільне місце серед західноєвропейських танців між 12-м і 14-м століттями, пише Medievalists.net.

Кароль охоплював досить нескладну послідовність рухів, які виконували як чоловіки, так і жінки. Учасники, зазвичай парна кількість осіб, збиралися в коло, час від часу оточуючи нерухомий об'єкт, наприклад, дерево. Взявшись за руки, час від часу стискаючи пальці, танцюристи рухалися за годинниковою стрілкою, зміщуючись убік ліворуч.

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Починаючи крок лівою ногою, а потім приєднуючи її до правої, танцюристи виконували граціозний рух. Часто описується, що права нога вдаряє по своїй колезі, що є проявом елегантності та витонченості.

Цікаво, що репертуар кароль, здається, виключав будь-які додаткові рухи. Маллаллі зауважує, що простота танцю позбавляла потреби в письмовій хореографії чи інструкціях.

Мелодії танцю складали багатий пісенний матеріал, хоча з плином часу до нас дійшло лише кілька ліричних прикладів. Серед них такі вірші, як:

Ти не ходиш тим шляхом, яким ходжу я, і не пішов би тим шляхом.

Vous n'a les mie tout en si que je fais. Ne vous, ne vous n'i saries aler, Ne vous, ne vous n'i saries aler.

Кохай мене, моя мила білявко, кохай мене, і я не буду кохати нікого, крім тебе.

Amez moi, blondete amez / Et je n'amerai se vos non!

Якщо в моєму серці велика радість, не питайте, звідки вона! Гальєнна, сестро моя мила, якщо в моєму серці радість, то я не хочу, щоб про це хтось знав! Те, що я люблю всім серцем, ти добре знаєш. Якщо в моєму серці радість, (не питай, звідки вона береться!).

Se j’ai grant joie enz enz mon cuer

Ne demandez dont elle vient!

Gallyennne, tres douce suer,

Se j’ai grant joie ens enz mon cuer

Ne veul que nuls en sache fuer!

Que j’iang du cuer vous saves bien.

Se j’ai grant joie enz enz mon cuer

(Ne demandez dont elle vient!)

Хоча в кількох записах про танець згадується акомпанемент барабанів або рогів під час вокального виконання, музичні інструменти помітніші в інших танцювальних формах, таких як танець хоув.

Хоча в кількох записах про танець згадується акомпанемент барабанів або рогів під час вокального виконання, музичні інструменти помітніші в інших танцювальних формах, таких як танець хоув Фото: Bodleian Library MS. Bodl. 264 fol. 181v

Протягом приблизно трьох століть кароль зберігав свою популярність у всіх верствах суспільства, виходячи за межі соціальних класів — від шляхетного дворянства до скромного селянства. А проте недоброзичливці висловлювали своє невдоволення цим танцем.

Кілька релігійних моралістів висловили своє презирство в письмовій критиці, мимоволі запропонувавши одні з найяскравіших описів цих танців. Жак де Вітрі, французький богослов 13 століття, бурчав, що кароль: "Це коло, центром якого є диявол, і в ньому всі повертають ліворуч, бо всі прямують до вічної смерті. Коли нога притискається до ноги або рука жінки торкається руки чоловіка, там розпалюється вогонь диявола".

Подібно автор "Mireour du monde" зауважив, що всі ті чоловіки і жінки, які танцюють кароль, грішать кожним членом свого тіла, елегантно обертаючись, рухаючи і трясучи руками, співаючи і негідно розмовляючи.

За влучним висловом Маллаллі, це був танець, який переступав соціальні кордони і виконувався всіма.

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