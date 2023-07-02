Учені з'ясували, які породи собак сильніше страждають від болю: відповідь може здивувати

Вважається, що різні породи собак мають різний рівень чутливості до болю, хоча наукових доказів цьому мало. Або, принаймні, не було досі.

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Учені з Університету штату Північна Кароліна, США, провели дослідження за участю собак 10 порід і підтвердили, що у цих домашніх тварин дійсно різна чутливість до болю. Хоча результати дослідження не зовсім збігаються з тим, як ветеринари оцінюють чутливість до болю в різних порід собак, пише ScienceAlert.

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За словами авторів дослідження, оцінки чутливості до болю у різних порід собак не завжди збігаються у ветеринарів і власників цих домашніх тварин. Вчені вирішили з'ясувати, які собаки найчутливіші до болю і чи залежать результати оцінок ветеринарів від емоційної реакції та поведінки собак.

Вчені зібрали загальні дані від ветеринарів і власників домашніх улюбленців щодо того, як вони визначають чутливість до болю у різних порід собак. Вважається, що собаки, які мають найбільшу чутливість до болю, здатні найгірше його переносити. У результаті дослідження вчені розділили породи собак на три групи за цим критерієм:

висока чутливість до болю — сюди увійшли такі породи, як чихуахуа, німецька вівчарка, мальтійська болонка, сибірський хаскі;

середня чутливість до болю — сюди увійшли такі породи, як бордер-коллі, бостон-тер'єр, джек-рассел-тер'єр;

низька чутливість до болю — сюди увійшли такі породи, як золотистий ретривер, пітбуль, лабрадор-ретривер.

У новому дослідженні взяли участь 149 собак цих порід різної статі, але всі вони були дорослими. Вчені вивчали чутливість до болю за допомогою різних предметів, які притискали до лап тварин. Також під час експерименту вчені використовували плюшеву іграшку, яка рухалася і видавала різні звуки, щоб перевірити емоційну реакцію собак під час спілкування з незнайомими людьми.

Вважається, що різні породи собак мають різний рівень чутливості до болю, хоча наукових доказів цьому мало. Або, принаймні, не було досі Фото: BBC

Як показали результати дослідження, ветеринари не завжди правильно оцінюють чутливість до болю у собак, але найголовніше, що ця різниця у сприйнятті больових відчуттів між породами собак дійсно існує.

Як показало дослідження, мальтійські болонки, дійсно, дуже погано переносять біль, тоді як сибірські хаскі насправді мають середню чутливість до болю. Також з'ясувалося, що лабрадори-ретривери і золотисті ретривери краще за всі перераховані породи собак можуть переносити біль.

З іншого боку, деякі породи виявляли вищу чутливість до болю, коли на них впливали зовнішні подразники, хоча насправді вони могли переносити біль досить добре. Вчені хочуть дослідити в майбутньому цей взаємозв'язок, щоб зрозуміти його причини.

За словами вчених, вони отримали переконливі докази відмінностей у сприйнятті болю серед цих 10 порід собак, але тепер потрібно знайти причини, які можуть пояснити цю різницю. Дослідники вважають, що собаки можуть краще переносити біль, якщо на них не впливають інші незнайомі їм зовнішні подразники.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чому власникам собак слід прибирати фекалії з вулиць і справа тут не в естетиці. Дослідники попереджають, що екскременти вихованців, розкидані на газонах, можуть бути набагато небезпечнішими, ніж ми могли б припустити.