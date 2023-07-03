Бачити без перешкод. Лікарка розповіла про напасті очних "мушок" і способи боротьби з ними

Очні мушки є щоденним супутником мільйонів людей, що споглядають світ по всьому світу, і з віком їх стає тільки більше. Лікарка розповіла про добавку, яка, на її думку, може допомогти в позбавленні від настирливих утворень.

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Яскравого дня ви можете помітити крихітні павутинки, що переміщаються по вашому полю зору — це так звані очні мушки. Вони можуть бути досить неприємними і стають помітнішими з віком. Медицина давно шукає ефективні способи боротьби з ними. Лікарка заявила, що популярна добавка може допомогти з вирішенням цієї проблеми, пише ScienceAlert.

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Лікарка Сара Брюер, посилаючись на наукове дослідження, вважає, що добавка під назвою "Clearer" може допомогти в природному розв'язанні проблеми цих неприємних формувань, хоч водночас і не стверджує, що цей засіб може повністю усунути їх.

Мушки виникають через вікові зміни в очах. Склоподібне тіло — прозора, гелеподібна субстанція всередині ока — з віком починає потовщуватися й утворювати маленькі грудочки колагену. Ці грудки відкидають тіні на сітківку, створюючи видимі нами мушки.

Останнім часом обговорюється ідея про те, що деякі добавки можуть поліпшити стан склоподібного тіла. Наприклад, у 2022 році дослідження, проведене на Тайвані, показало, що добавки зі змішаними фруктовими ферментами у високих дозах можуть допомогти зменшити кількість мушок. Однак незрозуміло, як вони оцінювали це зменшення, тому достовірних тверджень, виходячи з цього дослідження, варто уникати.

Компанія Theia Bio, підтримуючи свій продукт "Clearer", посилається на те саме дослідження, що і Брюер, у якому близько 70 відсотків випробовуваних відзначили зменшення розміру мушок і дискомфорту протягом шести місяців. Однак точне вимірювання мушок ускладнене через постійний рух склоподібного тіла. Дослідження, обмежене лише 26 учасниками і з використанням двомірної міри, залишає місце для скептицизму щодо ефективності дієтичної добавки.

Існують альтернативні медичні втручання для боротьби з мушками, наприклад, вітректомія — операція з видалення склоподібного тіла. Але вона пов'язана зі значними ризиками для зору. Інший метод включає в себе видалення мушок лазером, але його безпека викликає суперечки.

Були запропоновані різні зміни способу життя і природні методи лікування, такі як переривчасте голодування, вправи для очей або зміна дієти, але переконливих доказів на користь цих методів немає.

Однак деякі фактори способу життя, як-от здорове харчування, багате на каротиноїди (що містяться у шпинаті, броколі, кавуні, рожевому грейпфруті) та омега-3 (що містяться в жирній рибі), можуть сповільнити загальне старіння очей та, можливо, відтермінувати появу або вираженість мушок. Зниження впливу синього світла від електронних пристроїв також може мати аналогічний ефект.

Наш мозок зазвичай адаптується до мушок, що постійно маячать перед очима, і з часом ми перестаємо звертати на них увагу. Такі стани, як короткозорість, перенесена операція з видалення катаракти або запалення очей, можуть збільшити ймовірність появи мушок. Іноді раптове збільшення кількості мушок або спалахів може бути ознакою серйозних захворювань очей, наприклад, розриву сітківки, що потребує термінової медичної допомоги.

Хоча подібні добавки не можуть безпосередньо боротися зі згустками колагену, що спричиняють мушки, вони, поряд із позитивними змінами у способі життя, потенційно можуть уповільнити процес старіння ока, відтермінувавши появу вікових мушок. Засновник Theia Bio, Кава Вонг, справедливо зазначив, що його компанія не обіцяє вилікувати мушок в очах, а пропонує поживну підтримку, засновану на наявних наукових даних.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.