Корінь бід у голові. Учені ідентифікували причину обсесивно-компульсивного розладу

Майбутнє лікування ОКР може сильно зміниться, оскільки дослідники виявили значний хімічний дисбаланс у мозку, який може бути основною причиною розвитку недуги.

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Нове дослідження, можливо, щойно виявило важливу розгадку способу лікування обсесивно-компульсивного розладу: хімічний дисбаланс у мозку, пов'язаний із ним. Це може радикально змінити майбутні тактики лікування, повідомляє ScienceAlert.

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Обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) — це виснажливий стан, за якого люди борються з нав'язливими, тривожними думками та імпульсами, що часто призводять до повторюваної психічної або фізичної поведінки. Багато хворих настільки залучені в ці ритуали, що не можуть покинути свій дім. Наявні методи лікування ефективні лише частково, і розуміння ОКР має вирішальне значення для розроблення ефективніших заходів.

ОКР широко поширене, на нього страждають близько 3 відсотків усіх людей. Однак багато випадків, особливо в дитячому або підлітковому віці, залишаються непоміченими. Хоча наявні методи лікування, включно з когнітивно-поведінковою терапією і селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), тип антидепресантів, можуть допомогти, вони не завжди успішні. Приблизно половина пацієнтів з ОКР не отримують повного полегшення від застосування СІЗЗС, і для того, щоб побачити значні поліпшення, потрібно не менше восьми тижнів безперервного лікування.

Суть нового дослідження полягає в балансі двох хімічних месенджерів у мозку: глутамату, що посилює зв'язок між нейронами, та гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), що пригнічує або інгібує такий зв'язок. Дослідники вважають, що дисбаланс між цими двома хімічними речовинами може сприяти появі симптомів ОКР.

Використовуючи потужний магніт для методу, званого магнітно-резонансною спектроскопією, дослідники виміряли рівні глутамату і ГАМК у різних ділянках мозку. Особливу увагу вони приділили передній поясній корі (ППК) і додатковій моторній зоні (ДМЗ) — ділянкам, які, як відомо, уражаються за ОКР і беруть участь в ухваленні рішень, координації дій і формуванні звичок.

Дослідницька група виявила, що в групі з 31 пацієнта з ОКР рівень глутамату був підвищений, а рівень ГАМК — знижений у ППК, що свідчить про надмірно активну нейронну комунікацію. Порушений баланс між цими хімічними речовинами також спостерігався в ДМЗ. Примітно, що тяжкість симптомів ОКР корелювала з виміряними рівнями глутамату, що вказує на сильний зв'язок між цим хімічним дисбалансом і проявами розладу.

Це відкриття може стати поворотним моментом у лікуванні ОКР. Можливо, вдасться розробити препарати, спрямовані на баланс глутамату і ГАМК. Одним із варіантів можуть бути препарати, що обмежують вивільнення глутамату в мозку. Хоча такі препарати ще не були випробувані на пацієнтах з ОКР, вони були безпечно застосовані в інших сценаріях.

У вкрай важких випадках ОКР можна розглянути більш інвазивну процедуру, наприклад, глибоку стимуляцію мозку, під час якої імплантовані електроди знижують активність у гіперактивній ділянці ППК. В інших випадках для відновлення хімічного балансу й активності нейронних ланцюгів можна використовувати неінвазивні методи лікування, такі як транскраніальна магнітна стимуляція.

Можливо, це відкриття не допоможе відразу ж вилікувати ОКР, але воно, безумовно, дає нам глибше розуміння механіки цього розладу. Якщо хімічний дисбаланс буде виявлено на ранніх стадіях ОКР, ці нові методи лікування можуть значно поліпшити життя людей, які страждають на нього.

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