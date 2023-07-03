Корень бед в голове. Ученые идентифицировали причину обсессивно-компульсивного расстройства

Будущее лечения ОКР может сильно изменится, поскольку исследователи обнаружили значительный химический дисбаланс в мозге, который может быть основной причиной развития недуга.

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Новое исследование, возможно, только что обнаружило важную разгадку способа лечения обсессивно-компульсивного расстройства: химический дисбаланс в мозге, связанный с ним. Это может радикально изменить будущие тактики лечения, сообщает ScienceAlert.

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Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это изнурительное состояние, при котором люди борются с навязчивыми, вызывающими тревогу мыслями и импульсами, часто приводящими к повторяющемуся психическому или физическому поведению. Многие больные настолько вовлечены в эти ритуалы, что не могут покинуть свой дом. Существующие методы лечения эффективны лишь частично, и понимание ОКР имеет решающее значение для разработки более эффективных мер.

ОКР широко распространено, им страдают около 3 процентов всех людей. Однако многие случаи, особенно в детском или подростковом возрасте, остаются незамеченными. Хотя существующие методы лечения, включая когнитивно-поведенческую терапию и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), тип антидепрессантов, могут помочь, они не всегда успешны. Примерно половина пациентов с ОКР не получают полного облегчения от применения СИОЗС, и для того, чтобы увидеть значительные улучшения, требуется не менее восьми недель непрерывного лечения.

Суть нового исследования заключается в балансе двух химических мессенджеров в мозге: глутамата, который усиливает связь между нейронами, и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая подавляет или ингибирует такую связь. Исследователи считают, что дисбаланс между этими двумя химическими веществами может способствовать появлению симптомов ОКР.

Используя мощный магнит для метода, называемого магнитно-резонансной спектроскопией, исследователи измерили уровни глутамата и ГАМК в различных областях мозга. Особое внимание они уделили передней поясной коре (ППК) и дополнительной моторной зоне (ДМЗ) — областям, которые, как известно, поражаются при ОКР и участвуют в принятии решений, координации действий и формировании привычек.

Исследовательская группа обнаружила, что в группе из 31 пациента с ОКР уровень глутамата был повышен, а уровень ГАМК — понижен в ППК, что свидетельствует о чрезмерно активной нейронной коммуникации. Нарушенный баланс между этими химическими веществами также наблюдался в ДМЗ. Примечательно, что тяжесть симптомов ОКР коррелировала с измеренными уровнями глутамата, что указывает на сильную связь между этим химическим дисбалансом и проявлениями расстройства.

Это открытие может стать поворотным моментом в лечении ОКР. Возможно, удастся разработать препараты, направленные на баланс глутамата и ГАМК. Одним из вариантов могут быть препараты, ограничивающие высвобождение глутамата в мозге. Хотя такие препараты еще не были испытаны на пациентах с ОКР, они были безопасно применены в других сценариях.

При крайне тяжелых случаях ОКР можно рассмотреть более инвазивную процедуру, например, глубокую стимуляцию мозга, при которой вживленные электроды снижают активность в гиперактивной области ППК. В других случаях для восстановления химического баланса и активности нейронных цепей можно использовать неинвазивные методы лечения, такие как транскраниальная магнитная стимуляция.

Возможно, это открытие не поможет сразу же вылечить ОКР, но оно, безусловно, дает нам более глубокое понимание механики этого расстройства. Если химический дисбаланс будет обнаружен на ранних стадиях ОКР, эти новые методы лечения могут значительно улучшить жизнь страдающих им людей.

Ранее Фокус писал об обнаружении закономерностей в мозге, связанных со многими расстройствами. Новое исследование предполагает, что у молодых людей с множественными психическими заболеваниями может быть общая неврологическая "сигнатура".

Также Фокус писал о пяти чрезвычайно редких психических заболеваниях. Некоторые из расстройств настолько редки, что многие психиатры могут никогда не столкнуться с ними.