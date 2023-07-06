Усе до лампочки. Недосип зводить нанівець усі спроби зміцнити здоров'я мозку

Нове дослідження показало, що ваше тренування після роботи може ніяк не допомогти мозку, якщо ви рідко даєте собі виспатися

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У нещодавньому дослідженні, проведеному Університетським коледжем Лондона (УКЛ), вчені виявили незвичний зв'язок між сном, фізичними вправами та здоров'ям мозку, особливо у дорослих віком від 50 до 70 років. Результати дослідження свідчать про те, що якщо ви не висипаєтеся, то всі фізичні вправи, які ви робите, можуть не сприяти збереженню здоров'я вашого мозку, пише New Atlas.

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Когнітивна функція — це, по суті, здібності нашого мозку: від запам'ятовування дня народження двоюрідного брата до розв'язання складної головоломки. Коли ми говоримо про зниження когнітивних функцій, ми маємо на увазі зниження цих здібностей, що, як правило, відбувається з віком.

Використовуючи дані Англійського лонгітюдного дослідження старіння, дослідники впродовж десяти років відстежували когнітивні здібності майже 9000 осіб у віці 50 років і старше. Вони виявили, що у тих, хто був фізично активний, але спав менше шести годин за ніч, рівень когнітивних порушень був таким самим, як і в тих, хто вів більш неактивний або сидячий спосіб життя. По суті, недосипання, схоже, зводить нанівець переваги регулярних фізичних вправ для зміцнення мозку.

Дивно те, що ми часто вважаємо сон і фізичні вправи двома окремими факторами, що впливають на наше загальне здоров'я. Це дослідження підкреслює важливість необхідності розглядати їх разом, коли йдеться про збереження гостроти та бадьорості розуму з віком. Той факт, що регулярних фізичних вправ може бути замало, щоб компенсувати вплив недостатнього сну на наше когнітивне здоров'я, безумовно заслуговує на увагу, і це нагадування про те, наскільки взаємопов'язані різні аспекти нашого здоров'я.

Дослідження також показало, що зв'язок між сном, фізичними вправами і здоров'ям мозку змінюється з віком. У людей у віці 50-60 років поганий сон мав значний вплив на когнітивні функції, навіть за умови регулярних фізичних навантажень. Однак у людей старше 70 років фізичні вправи, мабуть, сприяли поліпшенню здоров'я мозку незалежно від тривалості сну.

Отже, що це означає для нас із практичного погляду? Перш за все, це сигнал до, вибачте за каламбур, пробудження. Це дослідження розповідає про важливість хорошого нічного сну не тільки для того, щоб почуватися відпочилим, а й для здоров'я мозку. Це також нагадування про найважливішу роль регулярних фізичних вправ у підтримці наших когнітивних здібностей у міру старіння, особливо для людей у віці 70 років і старше.

Ці результати дають новий погляд на те, як продовжити наше когнітивне здоров'я і, можливо, відтермінувати деменцію. І хоча фізичну активність часто визнають ключовим фактором підтримання когнітивних функцій, ці результати свідчать про те, що під час проведення заходів слід також враховувати звички сну, щоб забезпечити максимальну користь для здоров'я мозку. Це дослідження відкриває нові шляхи для вивчення і передбачає, що нам, можливо, необхідно переглянути підхід до здоров'я мозку в міру старіння. Тож не забувайте рухатися, але при цьому не забувайте висипатися, дотримуючись балансу.

Раніше Фокус писав про вплив дієти на якість нашого нічного відпочинку. Взаємозв'язок між харчуванням і загальним станом здоров'я добре відомий, але нове дослідження дало змогу звернути увагу на те, як вибір продуктів харчування може вплинути на якість сну.

Також Фокус писав про те, що регулярний короткий сон протягом дня може уповільнити старіння мозку. Нове наукове дослідження показує, що регулярні короткі періоди сну можуть потенційно знизити ризик розвитку деменції та інших когнітивних захворювань.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.