На межі населеної зони. Нещодавно знайдена "Суперземля" може показати майбутнє людей і Землі

Дослідники вважають, що виявлена екзопланета може стати ключем до розгадки того, яке майбутнє уготовано людству і нашій планеті загалом.

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"Суперземля" LP 890-9c, також відома як SPECULOOS-2c, є цінним джерелом інформації про умови на внутрішній межі населеної зони зірки. Дослідники вважають, що її вивчення зможе пролити світло на контрастний розвиток Землі й Венери, пише Sci Tech Daily.

Нове дослідження очолила ад'юнкт-професор астрономії Корнелльського університету Ліза Калтенеггер. Вони з колегами спостерігали за LP 890-9c, яка обертається близько до внутрішнього краю населеної зони своєї Сонячної системи, і виявили щось цікаве. Дослідники вважають, що залежно від того, чи є на планеті все ще теплі океани, чи є парова атмосфера, чи вода повністю втрачена, якщо припустити, що колись ці океани були подібними до земних, SPECULOOS-2c виглядатиме зовсім по-різному.

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За словами Калтенеггер, вивчення цієї планети дасть змогу вченим зрозуміти, що відбувається на внутрішньому краї населеної зони — наприклад, як довго вона здатна зберігати придатність до життя, коли починає нагріватися. Дослідники вважають, що дані спостереження можуть стати ключем до розуміння того, як скелясті планети еволюціонують із посиленням зоряного світла, а відтак зрозуміти те, що колись станеться з людством і Землею загалом.

Зазначимо, що LP 890-9c є однією з двох "суперземель", що обертаються навколо червоного карлика, розташованого в 100 світлових роках від нашої планети у сузір'ї Ерідана. Про це свідчать дані, отримані із супутника NASA, використовуваного для дослідження транзитних екзопланет. Після виявлення LP 890-9c, дослідники припустили, що існує ймовірність виявлення тут рідкої води або атмосфери, багатої на пару.

Дослідники припускають, що LP 890-9c, яка приблизно на 40% більша за Землю й обертається навколо маленької холодної зірки, є однією з найкращих цілей для вивчення серед відомих потенційно населених земних планет на додаток до системи TRAPPIST-1.

Калтенеггер із командою використали моделі, які вперше дали змогу деталізувати відмінності в хімічних сигнатурах, що генеруються скелястими планетами поблизу внутрішньої межі населеної зони. Для моделювання вчені використовували такі змінні як розмір планети, масу, хімічний склад, температуру, тиск поверхні, висоту атмосфери та хмарний покрив. За словами Калтенеггер, розрахунки стали ключем до оцінки того, скільки часу знадобиться космічному телескопу "Джеймс Вебб" для підтвердження основного складу атмосфери, якщо така взагалі є.

Автори дослідження зазначають, що моделі охоплюють одразу кілька сценаріїв, які, як вважають учені, відображають еволюцію скелястих планет — починаючи від "гарячої Землі", де все ще можливе життя, і закінчуючи пустельною Венерою з атмосферою з вуглекислого газу.

Передбачається, що у міру того, як Сонце з віком ставатиме дедалі яскравішим і гарячішим, земні океани поступово випаровуватимуться і заповнюватимуть атмосферу парою, перш ніж повністю зникнуть. Астрономам досі незрозуміло, скільки часу можуть зайняти ці процеси, проте тепер дослідники вважають, що LP 890-9c може надати можливість вивчити цю еволюцію.

За словами Калтенеггер, ця екзопланета, по суті, є найімовірнішою метою, на якій ми могли б перевірити всі ці різні сценарії. Науковці зазначають, що якщо це все ще гаряча "суперземля", але з рідкою водою та умовами для життя, то часова шкала йде повільніше, ніж раніше припускали вчені. Якщо ж дослідники бачать, що ця екзопланета являє собою "повноцінну Венеру", то вода випаровується швидко.

Дослідники наголошують, що існує ймовірність, що LP 890-9c не має атмосфери та не містить життя, або ж нагадує Венеру з густими хмарами, які блокують відбиття світла. Розгадати цю таємницю допоможуть лише глибші дослідження. За словами Калтенеггер, наразі дослідники все ще не знають, на що схожа ця планета на межі населеності, а тому так важливо спостерігати за нею і розгадати цю таємницю.

Раніше Фокус писав про те, якою має бути планета, щоб її можна було вважати схожою на Землю.