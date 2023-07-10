Кривавий кошмар римських солдатів: як кельти перемагали своїх ворогів музичними інструментами

Карнікс, духовий музичний інструмент, відігравав унікальну роль психологічної зброї в епоху стародавніх кельтів. Хоча колись він поширювався по всьому континенту, сьогодні ми натрапили лише на десяток фрагментів.

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Цей самобутній інструмент часто носили із собою загони кельтських найманців. Зокрема, він супроводжував штурм грецького святилища в Дельфах у 279 році до н. е., протистояння військам Юлія Цезаря в Галлії та Клавдію під час його вторгнення до Британії, пише Arkeonews.

Дивовижно, але зображення карнікса навіть прикрашає буддійську скульптуру в Індії, що свідчить про далекосяжні зв'язки світу залізного віку.

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Однак, важливо зазначити, що карнікс був відомий не лише кельтам. Даки на території сучасної Румунії також використовували цей інструмент. Етикетка "кельтський" несе в собі складнощі, оскільки уявлення про загальноєвропейську кельтську культуру залишається міфом.

Натомість різні культури обмінювалися елементами мистецтва та технологій на величезних відстанях, і карнікс — яскравий приклад цього.

Виготовлений із тонкої бронзової трубки довжиною понад 3,5 м, карнікс мав виразні риси. На нижньому кінці вона закінчувалася мундштуком, а верхній кінець розширювався у вигляді дзвону, який часто прикрашали, щоб він нагадував голову дикого кабана.

Історики припускають, що інструмент міг мати рухомий язичок, завдяки якому він видавав посилений звук. На карніксі грали у вертикальному положенні, що дозволяло дзвону з голови кабана височіти над головами воїнів. Його основною метою було створити більше шуму та хаосу на полі бою.

Відлуння галасу галльської армії та гучні тони карнікса справили незабутнє враження на грецького історика Полібія (206-126 рр. до н. е.). Він дивувався безлічі сурмачів і сурмачів, а також єдиним бойовим кличам солдатів, що досягали кульмінації в дезорієнтуючій какофонії, яка, здавалося, виходила не тільки від інструментів і воїнів, а й від навколишньої місцевості, гармонізуючи у відлуннях.

Виготовлений із тонкої бронзової трубки довжиною понад 3,5 м, карнікс мав виразні риси Фото: Wikipedia

Так само римський історик Діодор Сікул описував карнікс та інші галльські сурми як особливо різкі та лункі, що ідеально підходили для бурхливого характеру битви.

У 2004 році археологи виявили схованку ритуально знищеної зброї — чудову знахідку, що включала десяток мечів, піхов, наконечників списів, щит, бронзові шоломи, залізний шолом, що нагадує лебедя, казан, рештки тварин і сім фрагментів карніксу. До цього відкриття знаходили лише п'ять справжніх карніксів.

Один із найбільш виняткових зразків, Дескфордський карнікс, знайдений у Шотландії в 1816 році. Однак варто зазначити, що цей артефакт зберіг лише дзвіночок на голові кабана, не маючи гриви, язика та трубки.

Також знайдено зображення карніксів, зокрема, на римському денарії, датованому 48 роком до н. е. Крім того, на знаменитому Котлі з Гундеструпа, знайденому в данському торфовищі, чітко видно трьох людей із карніксами.

In The Woods - Tintignac Carnyx

З іншого боку, розкопки в Тінтіньяку принесли майже цілий карнікс, розбитий на 40 фрагментів. Коли його ретельно зібрали, він мав вражаючу довжину майже 2 м, причому бракувало лише однієї секції трубки.

Його дзвін мав форму голови кабана з випнутими іклами та великими загостреними вухами. Відреставрований Тінтіньяканський карнікс є першим практично повним зразком, коли-небудь знайденим, і дає безцінну інформацію про дизайн та конструкцію інструмента.

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