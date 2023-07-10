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Технологии и наука

Кровавый кошмар римских солдат: как кельты побеждали своих врагов музыкальными инструментами

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Фото: Patrick Ernaux/Inrap | Карникс, духовой музыкальный инструмент, играл уникальную роль психологического оружия в эпоху древних кельтов

Карникс, духовой музыкальный инструмент, играл уникальную роль психологического оружия в эпоху древних кельтов. Хотя когда-то он распространялся по всему континенту, сегодня мы наткнулись лишь на десяток фрагментов.

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Этот самобытный инструмент часто носили с собой отряды кельтских наемников. В частности, он сопровождал штурм греческого святилища в Дельфах в 279 году до н. э., противостояние войскам Юлия Цезаря в Галлии и Клавдия во время его вторжения в Британию, пишет Arkeonews.

Удивительно, но изображение карникса даже украшает буддийскую скульптуру в Индии, что свидетельствует о далеко идущих связях мира железного века.

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Однако, важно отметить, что карникс был известен не только кельтам. Даки на территории современной Румынии также использовали этот инструмент. Этикетка "кельтский" несет в себе сложности, поскольку представление об общеевропейской кельтской культуре остается мифом.

На самом деле разные культуры обменивались элементами искусства и технологий на огромных расстояниях, и карникс — яркий пример этого.

Изготовленный из тонкой бронзовой трубки длиной более 3,5 м, карникс имел выразительные черты. На нижнем конце она заканчивалась мундштуком, а верхний конец расширялся в виде колокола, который часто украшали, чтобы он напоминал голову дикого кабана.

Историки предполагают, что инструмент мог иметь подвижный язычок, благодаря которому он издавал усиленный звук. На карниксе играли в вертикальном положении, что позволяло колоколу из головы кабана возвышаться над головами воинов. Его основной целью было создать больше шума и хаоса на поле боя.

Эхо шума галльской армии и громкие тона карникса произвели неизгладимое впечатление на греческого историка Полибия (206-126 гг. до н. э.). Он удивлялся множеству трубачей и трубачей, а также единым боевым кличам солдат, достигавшим кульминации в дезориентирующей какофонии, которая, казалось, исходила не только от инструментов и воинов, но и от окружающей местности, гармонизируя в эхах.

Карникс, кельты, история, кабан, духовой инструмент, сурма, звук, труба, Британия, историк, древний Рим, оружие, хаос, поле боя, железный век, шлем, артефакт, находка Fullscreen
Изготовленный из тонкой бронзовой трубки длиной более 3,5 м, карникс имел выразительные черты
Фото: Wikipedia

Так же римский историк Диодор Сикул описывал карникс и другие галльские трубы как особенно резкие и звонкие, идеально подходящие для бурного характера битвы.

В 2004 году археологи обнаружили тайник ритуально уничтоженного оружия — замечательную находку, включавшую десяток мечей, ножен, наконечников копий, щит, бронзовые шлемы, железный шлем, напоминающий лебедя, котел, останки животных и семь фрагментов карникса. До этого открытия находили только пять настоящих карниксов.

Один из самых исключительных образцов, Дескфордский карникс, найденный в Шотландии в 1816 году. Однако стоит отметить, что этот артефакт сохранил только колокольчик на голове кабана, не имея гривы, языка и трубки.

Также найдено изображение карниксов, в частности, на римском денарии, датированном 48 годом до н. э. Кроме того, на знаменитом Котле из Гундеструпа, найденном в датском торфянике, четко видно трех людей с карниксами.

В лесу — Тинтиньяк Карникс

С другой стороны, раскопки в Тинтиньяке принесли почти целый карникс, разбитый на 40 фрагментов. Когда его тщательно собрали, он имел впечатляющую длину почти 2 м, причем не хватало лишь одной секции трубки.

Его колокол имел форму головы кабана с выпяченными клыками и большими заостренными ушами. Отреставрированный Тинтиньяканский карникс является первым практически полным образцом, когда-либо найденным, и дает бесценную информацию о дизайне и конструкции инструмента.

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