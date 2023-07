У Сонячній системі є ще один світ із рідиною на поверхні: розкрито один із його секретів

Учені отримали нові дані про річки на Титані.

У Сонячній системі є тільки два світи, де можна зустріти рідину на поверхні. У той час як на Землі річки й озера складаються з рідкої води, на найбільшому супутнику Сатурна, Титані, ці річки й озера складаються з метану. Але на Марсі, який зараз є пустелею, мільярди років тому також були річки та озера. Таким чином у вчених є три місця в Сонячній системі (включно із Землею) для вивчення стародавніх і активних річок. Дослідження, опубліковане у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences, розкриває новий метод вимірювання сили стародавніх і активних річок за межами Землі з використанням зображень Марса і Титана, пише Forbes.

Рідина на Титані

Нове дослідження засноване на тому, як рідкий метан поводиться на Титані. Цей супутник Сатурна має схожу на земну атмосферу на основі азоту, хоча тиск тут у 1,5 раза вищий, ніж на Землі. Також на Титані йдуть дощі, є річки та озера, але все це складається з рідкого метану та етану. Вони перетворюються на рідину тому що температура на поверхні Титана становить приблизно мінус 179 градусів Цельсія. Оскільки Титан має щільну атмосферу, у геологів не так багато зображень його поверхні, але все ж вони дають уявлення про те, як поводяться річки в цьому світі.

Поверхня Титана. Ілюстрація Фото: Forbes

Бурхливі річки на Титані

Учені припускали, що річки на Титані не несуть достатньої кількості рідини для утворення дельти, тобто віялоподібної частини суші, створеної потоками рідини. Тому геологи адаптували математичні рівняння, що описують, як річка тече по Землі до того, що може відбуватися з такими річками на інших світах. Це стосується ширини і нахилу річок, а також гравітаційного поля, що діє на них. На Титані сила тяжіння становить лише 14% від земної.

В одному випадку нахил річок можна виміряти в місцях, де утворюється дельта, а в іншому випадку, в місцях, де такого процесу не відбувається, і це стосується більшості річок на Титані. Вчені з'ясували, що на Титані річки такі ж широкі і швидкі, як і найвідоміші річки на Землі. І це робить Титан ще більш схожим світом на нашу планету.

Титан — найбільший супутник Сатурна Фото: NASA/Cassini

Річки та озера на Марсі

Вчені також використовували свої математичні рівняння і для Марса, зображень поверхні якого набагато більше. Свою увагу вчені зосередили на двох стародавніх озерах, що знаходилися в кратері Гейла та в кратері Єзеро. У першому зараз перебуває марсохід Curiosity, а в другому — марсохід Perseverance. Результаті нового дослідження показують, що в кратері Гейла річки текли принаймні 100 000 років, а в кратері Єзеро — принаймні 1 000 000 років. Цього часу достатньо для того, щоб на Марсі існувало життя.

На Марсі теж колись були річки й озера Фото: NASA

Дослідження Титану

Вчені сподіваються отримати набагато більше інформації і про сам Титан, і про його річки та озера вже через 11 років. Річ у тім, що 2027 року на супутник Сатурна вирушить спеціальний літальний апарат під назвою Dragonfly, який літатиме над поверхнею Титана. Він прибуде сюди 2034 року, щоб протягом трьох років проводити свої дослідження. Щодня (а день на Титані триває 16 земних днів) гелікоптер вирушатиме в нове місце для досліджень.

У 2027 році на супутник Сатурна вирушить спеціальний літальний апарат під назвою Dragonfly Фото: NASA

Про цю космічну місію і про сам Титан Фокус уже докладно писав.

Ще минулого року космічний телескоп Вебб зробив нові знімки Титана, завдяки чому вчені отримали нову інформацію про цей дивний супутник Сатурна, як уже писав Фокус.