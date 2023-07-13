Вам хочеться спати. Учені пояснили, як працює справжній гіпноз

Попри вкорінені стереотипи про кишеньковий годинник, що хитається, і команду "вам хочеться спати", справжній гіпноз працює не так, а його ефект на людях часто подано неправильно.

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Ми з дитинства звикли до присутності в нашому житті якогось таємничого та потойбічного гіпнозу. Часом здається, що цей метод впливу на нас всесильний — він може запрограмувати нас на успіх, кинути пити, змусити зізнатися в злочинах або ж розкрити наші найпотаємніші страхи та секрети. Принаймні так нам говорить екран телевізора та нескінченна кількість шоу з його використанням. Але Стівен Джей Лінн, професор психології Бінгемтонського університету штату Нью-Йорк, який має довгий досвід вивчення та аналізу цієї практики, вирішив розставити всі крапки над "і" в міфах про неї, пише Medical News.

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За його твердженням, висловленим у його науковій роботі, гіпноз не є якимось магічним трансом, схожим на сон, у якому людина повністю втрачає контроль над своїми діями. Навпаки, під час гіпнозу людина зберігає повний контроль над собою, вона може чинити опір або протистояти будь-яким навіюванням. Крім того, під час сеансу людина продовжує усвідомлювати своє оточення.

Гіпноз не створює "особливого стану" свідомості. Ви можете подумати, що люди, які піддаються гіпнозу, входять у стан глибокої релаксації, у якому вони підключаються до своєї підсвідомості. Насправді ж люди можуть реагувати на гіпнотичні навіювання навіть у стані бадьорості й під час виконання будь-яких дій, наприклад, під час їзди на велотренажері. Гіпноз найліпше розуміти як набір процедур, що використовують словесні навіювання для впливу на свідомість, сприйняття й пізнання.

Це також не "чорно-біле" явище, коли людина або піддається гіпнозу, або ні. Дійсно, деякі люди сприйнятливіші до гіпнозу, ніж інші, але практично будь-яка людина може отримати потенційну користь від терапевтичних навіювань. Реакція людей на гіпноз може бути різною, і часто вони реагують на одні навіювання, але не на інші.

Варто також сказати, що ефект гіпнотичних навіювань — це не просто облуда або просте підпорядкування. Нейровізуалізаційні дослідження показали, що гіпнотичні навіювання можуть активізувати ділянки мозку, які відповідають пропонованим подіям. Наприклад, якщо навіяти людині галюцинацію якогось об'єкта, то під час сканування мозку в неї активізуються ділянки візуальної обробки.

Ви можете уявити собі гіпнотизера як людину, що володіє магічними здібностями, але це швидше вигадка, ніж факт. Проведення гіпнозу не вимагає якихось екстраординарних навичок, крім уміння встановлювати контакт і проводити клінічні процедури. Але, звісно, гіпнозом повинні займатися тільки кваліфіковані фахівці.

Що ж стосується ідеї про те, що гіпноз дає змогу відновити точні спогади з далекого минулого? Це твердження значною мірою спростовано. Гіпнотична вікова регресія — це метод, за якого людині пропонується згадати події, що відбувалися в минулому. Однак, коли дослідники перевіряють ці "спогади", вони, як правило, виявляються неточними. Насправді ці "спогади" часто відображають очікування, фантазії та переконання людини, а не реальні історичні події.

У підсумку можна сказати, що гіпноз має великий потенціал, особливо в клінічних умовах. Однак неправильні уявлення про нього можуть перешкоджати його повному використанню. Розвінчуючи ці міфи, такі дослідники, як професор Стівен Джей Лінн, сподіваються розвіяти туман навколо гіпнозу й допомогти нам краще зрозуміти і використовувати його переваги.

Раніше Фокус писав про 8 додаткових міфів про гіпноз, які варто знати. Дослідники попереджають, що ми можемо скільки завгодно бути впевненими, що не зазнавали гіпнозу, але, найімовірніше, це не так.

Також Фокус писав про способи протистояння "дорожньому гіпнозу" за кермом. Монотонність і знайомство з дорогою можуть призвести до гіпнозу, що впливає на свідомість водія і може призвести до небезпечних ситуацій. Але існує кілька варіантів для боротьби з цим станом.