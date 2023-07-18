Важкий тягар батьківства. Новоспечені татусі частіше повертаються до антидепресантів

Учені в новому дослідженні наголошують на необхідності перевірки психічного здоров'я молодих батьків, особливо тих, хто в минулому приймав антидепресанти.

Related video

У той час як післяпологова депресія часто асоціюється з молодими матерями, ми рідко замислюємося про її вплив на молодих батьків. Нове дослідження, проведене в Університетському коледжі Лондона, відкриває завісу її наслідків для чоловічої статі, і, можливо, є першим у своєму роді, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Холлі Сміт, провідний автор дослідження, вказує на "сліпу пляму" в нашому суспільстві, на яку заведено просто закривати очі. Після народження дитини на перший план зазвичай виходить здоров'я матері та дитини, а психічне здоров'я батька часто залишається поза увагою. Дослідницька група прагне заповнити цю прогалину і дати уявлення про психічне здоров'я молодих батьків, наголошуючи, що їхній добробут також має значення.

Група дослідників з Каліфорнійського університету використовувала медичну базу даних Великої Британії для вивчення вибірки з 90 736 нових батьків, порівнюючи їх з 453 632 чоловіками без дітей. Вони відстежували використання антидепресантів у цих групах протягом року. Призначені антидепресанти варіювалися від широко відомих, таких як селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), до інших, таких як інгібітори моноаміноксидази (ІМАО), і атипових антидепресантів.

Важливим моментом дослідження було те, що в ньому враховувалося як недавнє, так і минуле лікування антидепресантами. Ті чоловіки, у яких в анамнезі було і те, і інше, були віднесені до категорії тих, хто нещодавно отримував лікування. Результати дають змогу отримати нове уявлення про вплив батьківства на психічне здоров'я.

Незважаючи на відсутність помітної різниці у використанні антидепресантів між новими батьками і групою порівняння, виявився істотний зв'язок. Чоловіки, які мали в анамнезі прийом антидепресантів, більш ніж у 30 разів частіше потребували повторного лікування після того, як ставали батьками. Це може бути пов'язано як із продовженням лікування, так і зі змінами в житті, пов'язаними з появою новонародженого, які посилюють їхню схильність до депресивних епізодів.

Ще одним важливим аспектом цього дослідження є виявлений зв'язок між соціальною депривацією та призначенням антидепресантів. Такі фактори, як безробіття, відсутність автомобіля або житла, перенаселеність, значно підвищували ймовірність призначення антидепресантів молодим батькам. Це свідчить про те, що соціальні та економічні чинники можуть суттєво впливати на психічне здоров'я батька після народження дитини.

Однак автори попереджають, що під час дослідження не з'ясовувалося, чи проявлялися у чоловіків симптоми або був поставлений діагноз депресії, що може розглядатися як обмеження. Проте результати свідчать про те, що молодим батькам, які мають в анамнезі прийом антидепресантів, слід було пройти обстеження психічного здоров'я протягом першого року після народження дитини.

Це дослідження пропонує новий погляд на проблему післяпологової депресії та підкреслює необхідність більш комплексної підтримки психічного здоров'я молодих батьків нарівні з матерями. Визнаючи і враховуючи складнощі, пов'язані з батьківством і психічним здоров'ям, ми можемо прагнути до того, щоб ніхто не залишався осторонь, коли йдеться про післяпологове відновлення.

Раніше Фокус писав про те, що депресія у чоловіків протікає не так, як у жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про вигаданий діагноз "дитячий мозок" у новоспечених матерів. Нове дослідження, яке спростовує суспільні стереотипи, стверджує, що молоді матері володіють такими ж розумовими здібностями, як і жінки, які не є матерями.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.