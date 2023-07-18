Вторгнення віспи мавп. Штам вірусу вже проник у материковий Китай

До Китаю прибув неочікуваний і зовсім непроханий гість — штам мавпячої віспи, який змусив міжнародну спільноту напружитися через подібну міграцію хвороби.

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Останнім часом особливий штам вірусу віспи мавп, відомий як західноафриканська лінія MPXV, почав з'являтися в країнах, де раніше він не був відомим, що викликало певні побоювання у світової медичної спільноти. Незважаючи на те, що загальна кількість випадків захворювання на мавпячу віспу у світі знижується, не виключена можливість відродження цієї хвороби, пише Medical News.

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Віспа мавп — це захворювання, що передається від тварин до людини, так зване зоонозне захворювання. Її витоки лежать здебільшого в країнах Центральної та Західної Африки, де її було вперше виявлено.

Нещодавно було зафіксовано перший випадок захворювання мавпячою віспою в материковому Китаї, причому, що цікаво, цей новий випадок був пов'язаний із завізним захворюванням. Ці випадки були діагностовані за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), який використовується для ампліфікації невеликих сегментів ДНК. Потім генетичний матеріал вірусу виділили і вивчили за допомогою процесу, відомого як секвенування наступного покоління, який дає змогу вченим розшифрувати всю послідовність ДНК організму.

Після ретельного вивчення було встановлено, що обидва випадки мають однаковий генетичний склад і належать до гілки B.1.3 лінії західноафриканської віспи мавп. Це перший подібний випадок у материковому Китаї, коли місцева інфекція цієї віспи походить від завізної.

Мабуть, одним із найнебезпечніших аспектів цього нещодавнього випадку є те, що він передавався між людьми під час статевого контакту. Це цікаво тим, що випадок стався серед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, тобто в популяції, яка зазвичай не асоціюється з передачею мавпячої віспи.

Несподівана поява віспи в Китаї підкреслює важливість підтримки пильного нагляду. Це тривожне нагадування про те, що хвороби не обмежені географічними кордонами, і необхідність постійного моніторингу та профілактичних заходів сьогодні як ніколи актуальна. Незважаючи на зниження кількості випадків захворювання на мавпячу віспу у світі, вкрай важливо не применшувати потенційну загрозу, яку вона представляє, і реальну можливість її відродження в усьому світі.

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