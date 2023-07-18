Вторжение оспы обезьян. Штамм вируса уже проник в материковый Китай

В Китай прибыл нежданный и совсем незваный гость – штамм обезьяньей оспы, который заставил международное сообщество напрячься из-за подобной миграции болезни.

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В последнее время особый штамм вируса оспы обезьян, известный как западноафриканская линия MPXV, стал появляться в странах, где ранее он не был известен, что вызвало определенные опасения у мирового медицинского сообщества. Несмотря на то, что общее число случаев заболевания обезьяньей оспой в мире снижается, не исключена возможность возрождения этой болезни, пишет Medical News.

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Оспа обезьян — это заболевание, передающееся от животных к человеку, так называемое зоонозное заболевание. Ее истоки лежат в основном в странах Центральной и Западной Африки, где она была впервые выявлена.

Недавно был зафиксирован первый случай заболевания обезьяньей оспой в материковом Китае, причем, что интересно, этот новый случай был связан с завозным заболеванием. Эти случаи были диагностированы с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который используется для амплификации небольших сегментов ДНК. Затем генетический материал вируса был выделен и изучен с помощью процесса, известного как секвенирование следующего поколения, который позволяет ученым расшифровать всю последовательность ДНК организма.

После тщательного изучения было установлено, что оба случая имеют одинаковый генетический состав и принадлежат к ветви B.1.3 линии западноафриканской оспы обезьян. Это первый подобный случай в материковом Китае, когда местная инфекция данной оспы произошла от завозной.

Пожалуй, одним из наиболее опасных аспектов этого недавнего случая является то, что он передавался между людьми при половом контакте. Это примечательно тем, что случай произошел среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, т.е. в популяции, которая обычно не ассоциируется с передачей обезьяньей оспы.

Неожиданное появление оспы в Китае подчеркивает важность поддержания бдительного надзора. Это тревожное напоминание о том, что болезни не ограничены географическими границами, и необходимость постоянного мониторинга и профилактических мер сегодня как никогда актуальна. Несмотря на снижение числа случаев заболевания обезьяньей оспой в мире, крайне важно не преуменьшать потенциальную угрозу, которую она представляет, и реальную возможность ее возрождения во всем мире.

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