Розкрадачі могил і час. У Туреччині зникають унікальні скелі-гробниці, віком 3 тис. років (фото)

Глибоко в серці Ташкепрю знаходяться стародавні скелі-гробниці Доналар, історичне диво, якому загрожує занедбаність і незаконне розграбування.

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Унікальні скелі-гробниці в районі Ташкепрю (Taşköprü) в турецькому місті Кастамону, яким 2700 років, опинилися перед критичною загрозою зникнення через недбале ставлення до них. Ці стародавні гробниці, відомі як Доналар, або Калекапи, розташовані приблизно за 10 кілометрів від Помпеополіса, біля річки Карадере, пише Arkeonews.

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У Ташкепрю, де знаходяться ці чудові гробниці, також розташоване знамените стародавнє місто Помпеополіс, яке в давнину слугувало столицею Пафлагонії. З метою збереження цих історичних пам'яток Університет Кастамону та муніципалітет Ташкепрю у співпраці з Асоціацією місцевих ініціативних груп створили туричстичний маршрут.

Прагнучи зберегти ці безцінні культурні артефакти, команда проводила дослідження з визначення маршруту. Їхнє дослідження зосереджене на скелі-гробниці в селі Доналар, відомій своїми фігурами тварин, що представляють різні цивілізації.

Результати досліджень всередині скельної гробниці виявили ознаки занедбаності, зокрема пошкодження, спричинені бетоноломами, що призвело до появи тріщин і протікання води у стелі.

Команда також виявила металеві інструменти, залишені мисливцями за скарбами, які незаконно розкопували і грабували певні ділянки, зокрема гробницю з двома фігурами левів. На щастя, тіло одного з левів залишилося неушкодженим, тоді як тіло іншого зруйноване.

Висічений фасад скелі-гробниці Доналар здіймається на 10 метрів над землею Фото: İHA

Попри те, що район скелі-гробниці Доналар визначений як природоохоронна територія, він не отримав належного захисту, що призвело до поступового зникнення історичної пам'ятки та її дорогоцінних фігур тварин.

Висічений фасад скелі-гробниці Доналар здіймається на 10 метрів над землею. Його центральна частина містить невелике приміщення гробниці, до якого можна потрапити через низькі двері, що представляють різні періоди її використання.

Характерні колони гробниці прикрашені вузькими, але опуклими ехіноїдними елементами та квадратними абаками. Над ними складне різьблення зображує биків, що присіли, як частину капітелей колон і гробниць.

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