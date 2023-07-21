Льодовиковий покрив Гренландії в зоні ризику: 500 тис. років тому вона була "зеленою"

Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом Університету Вермонта (UVM), показало, що значна частина Гренландії колись була тундрою. Ця частина може бути чутливішою до антропогенних змін клімату, ніж вважалося, що може призвести до швидкого незворотного танення в найближчі століття.

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Революційне відкриття стало можливим завдяки повторному виявленню трубки з ґрунтом і гірською породою, а також листям і мохом, пробуреної з-під льоду в таборі Сенчурі — секретній місії армії США під час Холодної війни. Цей крижаний осад забули у морозильній камері на кілька десятиліть, поки його випадково не знайшли у 2017 році, пише Technology Networks.

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Міжнародна команда вчених виявила, що Гренландія була зеленою землею всього 416 000 років тому, з відносно невеликою похибкою близько 38 000 років. Це відкриття кидає виклик давньому припущенню, що льодовиковий покрив на ній залишався практично не талим протягом мільйонів років.

Використовуючи передові люмінесцентні технології та аналіз рідкісних ізотопів, дослідницька група побудувала чіткішу картину минулого Гренландії. Вони визначили, що значна частина льодовикового покриву розтанула набагато пізніше, ніж вважалося раніше. Дослідження надає прямі докази того, що відкладення, знайдені під крижаним щитом, утворилися внаслідок протікання води в некрижаному середовищі під час помірного потепління, відомого як морська ізотопна стадія 11, яка відбулася між 424 000 і 374 000 років тому. Ця подія танення сприяла підвищенню рівня світового океану щонайменше на 2 м.

За словами Пола Бірмана, науковця з Університету Вермонта, ці висновки є переконливим доказом того, що значна частина льодовикового покриву Гренландії зникла під час періодів потепління.

Це розуміння має вирішальне значення для прогнозування реакції льодовикового покриву на майбутнє потепління клімату, оскільки він містить близько семи метрів потенційного підвищення рівня моря, що створює ризики для прибережних регіонів по всьому світу. Дослідження наголошує, що Гренландія є чутливішою до зміни клімату, ніж вважалося раніше, і стикається зі значним ризиком незворотного танення.

Наслідки цих знахідок дуже серйозні, оскільки часткове танення льодовикового покриву Гренландії може призвести до різкого підвищення рівня моря, що поставить під серйозну загрозу найбільші населені пункти світу. Такі міста, як Нью-Йорк, Бостон, Маямі, Амстердам та багато інших, можуть серйозно постраждати, що підкреслює нагальність розв'язання проблеми концентрації вуглекислого газу в атмосфері для пом'якшення потенційних наслідків зміни клімату.

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