Повзає навкарачки з опущеною головою: як насправді виглядала б жінка з тілом Барбі

Дослідження показує, що бути реальною жінкою з ляльковою фігурою — навряд чи так захопливо і красиво, як може здатися, на перший погляд.

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Прем'єра фільму Ґрети Ґервіг про Барбі наробила галасу — шанувальники по всьому світу вбиралися в рожевий і вирушали в кінотеатри, щоб подивитися довгоочікуваний фільм. Головну роль взяла на себе австралійська актриса Марго Роббі з розпущеним світлим волоссям і "гіперреалістичною шкірою", пише Daily Mail.

Вчені також не змогли пройти повз цей фільм, а тому поставили собі питання: який насправді вигляд мала б реальна жінка, якби у неї було тіло Барбі? Для відповіді на це запитання дослідники створили фотореалістичну візуалізацію того, який вигляд лялька мала б у реальному житті — що ж, результат видається вельми приголомшливим.

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Автори дослідження зазначають, що шия жінки була б настільки довгою, що вона просто не змогла б підняти голову, а тому їй довелося б переміщатися з опущеною головою. Ба більше, з такими крихітними щиколотками Барбі в реальному житті, ймовірно, довелося б пересуватися на четвереньках. Загалом, можна зробити висновок, що справжній жінці з ляльковою фігурою, на жаль, жилося б не надто приємно.

Зазначимо, що ця модель була створена експертами Rehabs.com. Автори дослідження вважають, що вона дасть змогу краще зрозуміти реальність того, що насправді Барбі надзвичайно далека від звичайної жінки. Дослідники також зазначають, що їхній фотореалістичний рендеринг, по суті, показує, наскільки химерно виглядала б Барбі у натуральну величину, якби вона була реальною людиною. Крім того, автори акцентують на неможливих фізичних пропорціях ляльки, яку багато хто вважає еталоном краси й досконалістю.

Експерти створили фотореалістичну візуалізацію того, який вигляд Барбі мала б у реальній жінці, і це доволі шокує Фото: Rehabs.com

Дослідники зазначають, що розмір голови Барбі, ймовірно, становив би близько 56 сантиметрів, а шиї всього 23 сантиметри. Зазначимо, що шия середньостатистичної жінки становить у середньому від 30 до 33 сантиметрів. У результаті таких пропорцій Барбі просто б не змогла тримати голову прямо. Автори дослідження зазначають, що з шиєю вдвічі довшою і на 15 сантиметрів меншою, ніж у середньостатистичної жінки, Барбі просто довелося б ходити з опущеною головою.

При цьому талія Барбі становила б близько 40 сантиметрів, що можна порівняти з талією дитини — насправді це також викликало б проблеми у реальної жінки. Фактично це означає, що місця в черевній порожнині вистачило б лише на половину печінки та кілька сантиметрів кишківника.

Експерти створили фотореалістичну візуалізацію того, який вигляд Барбі мала б у реальній жінці, і це доволі шокує Фото: Rehabs.com

При цьому Барбі відома в усьому світі своїми довгими ногами, які вдвічі довші за її руки й всього 40 сантиметрів в обхваті. Для порівняння ноги середньої жінки лише на 20% довші за її руки. Дослідники вважають, що в поєднанні з крихітними ступнями й щиколотками все це істотно ускладнювало б пересування жінки — фактично вчені вважають, що в реальному житті Барбі довелося б пересуватися навкарачки.

Крім того, автори дослідження вважають, що в реальності Барбі навряд чи змогла б підіймати будь-які важкі речі, оскільки обхват її зап'ястя навряд чи досягав би 9 сантиметрів, а тому вони були б абсолютно непристосовані до фізичних навантажень.

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