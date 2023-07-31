Падіння Другого храму: монета віком 2 тис. років розповідає про єврейське повстання (фото)

Ізраїльські дослідники зробили відкриття в національному парку "Місто Давида", яке проливає світло на руйнування Другого храму. Вони представили знахідку в національний день жалоби єврейського народу і день посту в пам'ять про руйнування Першого і Другого храмів

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Тиша бе-ав має історичне значення, оскільки знаменує собою кульмінацію єврейського повстання проти римлян, що призвело до катастрофічної поразки під час зведення стін Другого храму і його подальшого руйнування від рук римських солдатів. Цей щорічний день посту займає похмуре місце в єврейському календарі і асоціюється з неминучою трагедією, пише Arkeonews.

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У центрі уваги цієї знахідки — рідкісна монета з написом "За свободу Сіону", з отвором у центрі, що свідчить про те, що її, ймовірно, носили як кулон. На ній також зображено три гранати — впізнаваний символ, що використовувався на ізраїльському фунті до 1980 року, а з іншого боку над івритською літерою, що вказує на перший рік повстання, та написом "пів шекеля", що позначає її вартість, зображено кубок.

Ця монета служить конкретним доказом єврейського повстання проти римлян і означає, що поклоніння в Храмі продовжувалося навіть під час бурхливого періоду єврейського повстання.

Франческо Айєц "Руйнування Єрусалимського храму" Фото: Wikipedia

За часів Другого храму паломники були зобов'язані сплачувати на користь Храму податок у розмірі пів шекеля, що робить цю знахідку свідченням того, що релігійні практики продовжувалися, попри повстання.

Коріння Великого повстання можна простежити в ескалації релігійної напруженості та обтяжливому оподаткуванні єврейського населення, кульмінацією якого стало пограбування Другого храму та захоплення римлянами видатних єврейських політичних і релігійних діячів.

У відповідь римляни зібрали чотири легіони, підкріплені військами Агріппи, з метою придушити повстання. Прибуття цих легіонів до Єрусалиму в 70 р. н. е. прискорило чотиримісячну облогу міста.

За словами історика Тита Флавія Йосипа, спустошення Єрусалиму було настільки повним, що не залишилося нічого, що вказувало б на те, що там хтось колись жив. Після серії запеклих боїв все місто і Другий храм зрівняли із землею, назавжди змінивши хід історії.

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