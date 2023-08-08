Нова технологія Китаю: найбільший радіотелескоп у світі обслуговуватимуть не люди (фото)

У КНР схвалили новий спосіб техобслуговування найбільшого радіотелескопа FAST.

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Китайська влада нещодавно оголосила, що кілька "розумних" роботів пройшли необхідні перевірки для використання їх як "обслуговуючого персоналу" для найбільшого радіотелескопа у світі FAST. Нові роботи вже готові до роботи, пише Space.

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Основне завдання нових роботів полягає у вивченні рівня міцності тросів, які підтримують підвісну конструкцію, за допомогою якої збирають радіодані, одержувані величезним телескопом. Також вони займатимуться обслуговуванням важливих складових самої тарілки телескопа.

Конструкцію, що збирає радіодані, підвішено на висоті 140 метрів над 500-метровою тарілкою телескопа, а тому її обслуговування та обслуговування тросів, що утримують конструкцію, є складним завданням.

У КНР схвалили новий спосіб техобслуговування найбільшого радіотелескопа FAST Фото: space.com

Одним із найважливіших завдань нових роботів буде заміна спеціальних датчиків у тарілці, які допомагають передавати радіосигнали в кабіну для збору даних. Вони вбудовані в алюмінієві відбивачі, з яких складається тарілка, і можуть бути пошкоджені людьми, які займаються техобслуговуванням телескопа FAST.

Наявність легших роботів, що виконують цю роботу, вирішує цю проблему, вважають китайські інженери.

Коли відбувається техобслуговування телескопа, то протягом цього часу він не збирає дані про космос. А попит на використання радіообсерваторії значно зріс з 2020 року, коли Китай дозволив ученим з інших країн використовувати її для своїх досліджень.

На знімку показано робітників, які займаються обслуговуванням телескопа FAST Фото: space.com

Нові роботи, що обслуговують FAST, зменшать кількість часу, необхідного для перевірки працездатності телескопа та заміни важливих компонентів. Таким чином науковці матимуть більше часу для своїх досліджень. З іншого боку, китайські інженери вважають, що роботи зможуть виконувати більше завдань, ніж люди, а це підвищить ефективність роботи FAST, а отже зросте кількість отриманих наукових даних.

Завдяки застосуванню "розумних" роботів час використання радіотелескопа в річному вираженні зросте відразу на 30 днів, вважають китайські інженери.

Радіотелескоп FAST розпочав свою роботу 2016 року і відтоді з його допомогою було зроблено чимало важливих для науки відкриттів.

Нагадуємо, що китайські вчені почали проводити наукові спостереження на найбільшому у світі радіотелескопі, призначеному для вивчення Сонця, як уже писав Фокус.

Фокус уже писав про те, що апарат NASA знайшов воду на Місяці і не пережив подорож у космосі. Невеликий космічний апарат LunaH-Map, запущений у рамках місії Artemis 1, завершив свою роботу з вивчення поверхні Місяця.

Також Фокус писав про те, що астрономи показали зображення величезного скупчення галактик, яке в ранньому Всесвіті було наймасивнішим об'єктом у космосі.