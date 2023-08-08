Під час ремонту під стінами урядового архіву в Неаполі знайшли каплицю XVI століття (фото)

Робітники, які чистили стіну всередині будівлі Держархіву Неаполя, виявили прекрасно збережені фрески.

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Неаполь — це скарбниця католицьких шедеврів. Навіть будівлі, в яких проводяться нерелігійні заходи, часто мають католицьке минуле. Так було і з будівлею Державного архіву на території колишнього бенедиктинського монастиря св. Северина Норицького. Про це повідомляє aleteia.org.

Монастир побудували 846 року в історичному центрі Неаполя. Це місце століттями було домівкою для громади ченців-бенедиктинців, що процвітала. 1799 року їх вигнали, а монастир перетворили на збройовий склад.

Невідомі фрески Неаполя

Приміщення місцевого Державного архіву виконує функцію урядової будівлі. Кілька місяців тому тут почали реставрувати стіни і несподівано зрозуміли, що під стіною в одній з архівних кімнат знаходиться щось незвичайне. Те, що спочатку здавалося старою фарбою, виявилося чудово збереженою фрескою XVI століття.

Невідомі фрески Неаполя

На фресці зображено сцену Марії, яка тримає тіло Христа. Раніше це зображення прикрашало одну зі стін каплиці. Надалі під фарбою виявилися прихованими й інші фрески із зображенням святих. Художній керівник Держархіву розповів про цю новину у Facebook.

"Це було справжнім відкриттям; ми й гадки не мали, що там була каплиця", — розповів Луїджі Ла Рокка, державний археолог із муніципалітету Неаполя.

За його словами, зараз проводиться дослідження цих фресок, щоб точніше визначити час, коли її побудували. Імовірно, каплиця датується 16 століттям і, ймовірно, вона стане ще однією зупинкою для тутешніх туристів.

Нагадаємо, що Неаполь на Різдво співає та грає. Тут різдвяна містерія розгортається масштабно і зі справжніми акторами.

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