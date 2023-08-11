Найдавніше дерево на Гаваях згоріло під час лісових пожеж (відео)

На опублікованих кадрах видно баньянове дерево: 150-річна пам'ятка почорніла від сажі, її гілки обвуглилися.

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Знамените стародавнє дерево на гавайському острові Мауї сильно обгоріло під час лісових пожеж, що призвели до евакуації місцевих жителів і загибелі 36 осіб. Про це повідомляє Newsweek.

На опублікованих кадрах, зроблених в історичному курортному місті Лахайна, видно баньянове дерево. 150-річна пам'ятка почорніла від сажі, її гілки обвуглилися. Багато користувачів соцмереж шкодували про втрату, але хтось висловлював надію на те, що дерево все ще може вижити.

Баньянове дерево, спалене лісовою пожежею

За словами офіційних осіб округу Мауї, близько сотні пожежників працювали цілодобово, борючись із полум'ям. Стихія охопила щонайменше 271 будівлю і завдала масштабної шкоди Лахайні та околицям.

Каніела Інг, колишня представниця Демократичної партії, назвала обгоріле дерево "трагічним символом надзвичайної кліматичної ситуації та колоніальної жадібності". За її словами, грубе та невміле управління землею жадібними забудовниками та тими, хто спекулював землею, зруйнувало природний ландшафт і призвело до стрімкого поширення вогню.

Один з уродженців міста зазначав, що з деревом були пов'язані всі його дитячі спогади, і що місто Лахайна ніколи не буде таким, як раніше.

Однак інші висловили надію, що дерево все ж виживе.

Баньянове дерево на Гаваях вважалося найбільшим деревом у США

"Баньянове дерево якимось чином все ще стоїть серед таких руйнувань", — написав один із користувачів. За його словами, тільки час покаже, чи переживе воно збитки, отримані внаслідок пожеж.

Дехто зазначав, що під час лісових пожеж у Каліфорнії дерева виживали і після значно гірших ушкоджень.

Пожежі на Гаваях

"Я схрестив усі пальці на руках і ногах за цю стареньку. Її гілки стоять вертикально — хороший знак для мене", — ідеться в пості.

Найбільше дерево в США

Баньянове дерево, посаджене 1873 року в Лахайні, — колишній столиці Гаваїв — вважається найстарішим у своєму роді на острові і найбільшим у США.

Його привезли на територію колишнього королівства до п'ятдесятої річниці появи там протестантської місії. Дерево посадили у форті, який пізніше перебудували під будівлю суду.

Нагадаємо, що дим від лісових пожеж несподівано сильно нагріває Землю. Дослідники виявили в димі частинки, що поглинають світло в усьому видимому спектрі.

Також повідомлялося, що на дорозі в Канаді Девід Бекхем із сином Крузом і актором Остіном Батлером підняли повалене дерево.