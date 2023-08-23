Знахідка з пустелі Тар. В Індії виявили новий вид динозавра, серед своїх він найстаріший

Новий вид диплодокоїдів може допомогти пояснити, звідки з'явився цей вид і як він поширився.

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Археологи з Індійського технологічного інституту та Геологічної служби Індії виявили новий вид динозаврів на Індійському субконтиненті. Ця скам'янілість має ще одну незвичну особливість — вона є не лише унікальною, але й найдавнішим зафіксованим екземпляром диплодокоїда у світі, пише IFLScience.

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Дослідники дали назву нововідкритому виду — "Tharosaurus indicus". Цікаво, що T. indicus демонструє довгу заглибину на бічних поверхнях шийних кісток, а також нервові відростки, які відхиляються від норми, що спостерігається в його групі.

Ці ознаки наштовхують дослідників на думку про можливе існування шипів, подібних до тих, що прикрашають Bajadasaurus pronuspinax, іншого представника ряду Dicraeosauridae. Ще одна примітна особливість цієї стародавньої істоти полягає в тому, що її лобовий хребець, розташований біля кінцівки хвоста, формою схожий з серцем.

Завроподи, які, як вважають, сягають своїм корінням пізнього тріасу або ранньої юри, є цікавою темою для дослідження. В межах цього підкласу неозавроподи охоплюють диплодокоїдів, проте походження останньої підгрупи залишається оповите невизначеністю та науковими дискусіями. Поява нещодавно знайденого динозавра з колючими шипами може потенційно сприяти розгадці цієї загадки.

Розглядаючи T. indicus в контексті інших індійських завроподів Юрського періоду, дослідники пропонують цікаву версію. Цей зразок, схоже, є залишком лінії, яка спочатку з'явилася на індійських просторах, а потім розселилася по обширному суперконтиненту Пангея.

Епоха, що охоплювала 300-200 мільйонів років тому, засвідчила існування єдиного суходолу, що включав Північну Америку, Африку, Південну Америку та Європу.

Рештки знайшли у пустелі Тар, неподалік від міста Джайсалмер у штаті Раджастан. В епоху, що тривала від 252 до 66 мільйонів років тому, ця місцевість була побережжям океану Тетіс. Дослідники припускають, що регіон міг відігравати ключову роль у формуванні неозавроподів, які характеризувалися витягнутою шиєю та схильністю до травоїдної їжі.

Дослідницька група припускає, що їхнє відкриття лише перше і надалі у них будуть нові знахідки, оскільки наявність подібних скам'янілостей натякає на участь регіону в еволюції численних хребетних тварин.

З'ясування повного спектра цього нещодавно знайденого виду та встановлення паралелей з його азійськими побратимами є майбутнім завданням. Це дослідження може допомогти заповнити прогалини в розумінні траєкторії розвитку цих істот — як вони поширилися і звідки походять.

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