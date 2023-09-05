Подарунок для Барбі. Вченим знадобилося 16 років, щоб створити рожевий ананас (фото)

Дослідники працювали над створенням "лялькового" тропічного фрукта майже два десятиліття і нарешті розповіли, як їм це вдалося.

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Американський харчовий гігант Del Monte закінчив роботу над генетично модифікованим рожевим ананасом, який уже надійшов у продаж і тепер розлітається з прилавків магазинів як гарячі пиріжки, пише Live Science.

Зазначається, що дослідникам знадобилося довгих 16 років, щоб нарешті створити той самий "ананас для Барбі": він не особливо відрізняється зовні від звичайного тропічного фрукта, але має яскраво-рожеву м'якоту. Новий сорт ананаса назвали Pinkglow, його виростили в Коста-Риці.

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Дослідники нарешті розповіли, що надає "вдосконаленому" тропічному фрукту його яскравого рожевого відтінку. Виявляється, м'якота ананаса стає рожевою завдяки додатковій порції лікопіну, каротиноїду та пігменту, які природним чином містяться в ананасах. До слова, це та сама сполука, що надає кавунам і помідорам червоного кольору.

Лікопін в ананасах, як правило, перетворюється на бета-каротин за допомогою ферменту, який робить м'якоту тропічного фрукта жовтою. Компанія Del Monte запатентувала свій винахід, і згідно з патентом, цей фермент (лікопін-бета-циклаза) просто відключений в "ананасі для Барбі". У результаті це призводить до накопичення лікопіну, що і надає фрукту такого незвичайного кольору.

Дослідники зазначають, що фермент, який перетворює лікопін, був відключений за допомогою РНК-інтерференції — методу, що передбачає додавання гена, який зв'яже РНК і не дасть змоги клітині виробляти фермент. За словами експерта з селекції рослин і генетики в Корнелльському університеті Кортні Вебер, після цього, ймовірно, науковці додали новий ген до геному ананаса та використали тип бактерій, які природно переносять ДНК до клітини-господаря в рамках її життєвого циклу.

Відомо, що процес створення рожевого ананаса стартував у 2005 році. Через 6 років вчені протестували чотири покоління рослини, вирощеної в Коста-Риці в період з 2010 по 2014 роки. За словами Вебер, процес тестування нового сорту насправді займає багато часу, оскільки потрібен час, щоб помістити його в поле, виростити, переконатися, що він росте правильно, а потім перевірити, що цей сорт прийнятний і досить продуктивний. Додайте до цього той факт, що ананас у принципі не зростає швидко рослина, і період у 16 років не здасться настільки довгим.

Зазначимо, що "ананас для Барбі" не єдине дітище компанії, вони також заявили про створення сорту ананаса Honeyglow, який вирізняється надзвичайно золотистою внутрішньою частиною. Зазначимо, що в супермаркетах рожеві ананаси сьогодні продаються за ціною близько 10 доларів, тоді як деякі інтернет-магазини просять за нього до 39 доларів за штуку.

Раніше Фокус писав про те, коли модифіковані овочі з'являться на прилавках і чи варто їх їсти — відповідають вчені.