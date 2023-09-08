Ядро Землі заховане під "бронею": знайдено новий шар, що покриває серце планети (фото)

Дослідники використовували карту геології південної півкулі нашої планети з найвищою роздільною здатністю і виявили те, про що не знали раніше.

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Століттями вчені намагаються більше дізнатися про те, що знаходиться у нас під ногами — це життєво важливо для розуміння життя нашої планети: від вивержень вулканів до змін магнітного поля Землі, яке захищає нас від впливу сонячної радіації в космосі, пише Science Alert.

Тепер учені з Університету Алабами використовували карту геології південної півкулі Землі з найвищою роздільною здатністю і помітили щось, про що не знали раніше: стародавнє океанське дно, яке, схоже, оточує ядро планети. Результати дослідження свідчать про те, що цей тонкий, але досить міцний шар ховається на глибині близько 2 900 кілометрів під поверхнею. Вчені зазначають, що на цій глибині розплавлене металеве зовнішнє ядро зустрічається з кам'янистою мантією на дні — по суті, тут проходить межа ядра і мантії (CMB).

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За словами співавтора дослідження, геолога Саманти Хансен, подібні сейсмічні дослідження допомагають вченим отримати зображення внутрішньої структури нашої планети з найвищою роздільною здатністю. Подібні зображення і дали змогу дослідникам виявити, що структура "серця Землі" насправді складніша, ніж вважалося раніше.

Під час дослідження вчені використовували 16 станцій моніторингу, захованих у льодах Антарктиди. У результаті їм вдалося отримати картування сейсмічних хвиль від землетрусів за останні три роки. Хансен зазначає, що саме те, як ці хвилі рухаються і відбиваються, і дає змогу вченим зазирнути всередину планети та розпізнати склад матеріалу всередині Землі. Оскільки звукові хвилі в цих областях рухаються повільніше, їх називають зонами наднизької швидкості (ULVZ).

Вчені використали свій новий метод візуалізації високої роздільної здатності та проаналізували тисяч сейсмічних записів з Антарктиди. У результаті їм вдалося виявити тонкі аномальні зони матеріалу в реліктовому випромінюванні скрізь, де проводилося зондування. Результати дослідження також показують, що товщина цієї "броні серця Землі" варіюється від кількох кілометрів до кількох десятків кілометрів. До слова, в деяких місцях ширина шару в 5 разів перевищує висоту Евересту.

Рухи гірських порід у мантії Фото: Science advances

Дослідники припускають, що цей шар, ймовірно, являє собою океанічну кору, яка була похована протягом мільйонів років. Затонула кора не близька до визнаних зон субдукції на поверхні — зон, де зміщення тектонічних плит штовхає породу всередину планети. Однак моделювання, використане в дослідженні, показує, як конвекційні потоки могли зрушити стародавнє дно океану на те місце, де воно знаходиться сьогодні.

Команда зазначає, що на основі одного лише руху сейсмічних хвиль досить складно робити припущення щодо типів і руху гірських порід, а тому вони не виключають й інших варіантів. Однак наразі найімовірнішим поясненням все ж видається гіпотеза стародавнього океанського дна.

Автори дослідження також вважають, що ця стародавня океанська кора могла обернути все ядро планети, оскільки вона настільки тонка, що важко сказати щось напевно. Буде потрібно більше досліджень, щоб розставити всі крапки над "і".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який вигляд має внутрішнє ядро нашої планети.