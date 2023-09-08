Сонячний вітер відірвав хвіст комети Нішимура: астрономи-аматори помітили пропажу (фото)

Астрофотографи з усього світу спостерігають за зеленуватою кометою, яка найближче підійде до Землі 12 вересня.

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Астрофотографи продовжують робити захопливі знімки комети Нішимура (C/2023 P1), яка проходить через Сонячну систему, пише Space.com.

Уперше комету виявив астроном-любитель Хідео Нішимура з міста Какегава в серпні 2023 року за допомогою дзеркальної камери Canon з телеоб'єктивом. Виявлення комети за допомогою камери є рідкістю, оскільки більшість нових комет знаходять автоматичні телескопи.

Останні тижні за кометою стежила ціла армія астрофотографів, якій вдалося сфотографувати щось дивовижне.

Так, відомий мисливець за кометами Міхаель Йегер з Австрії у вересні зробив захопливі знімки комети. Серед усього іншого саме він помітив, що комета на якийсь час втратила свій хвіст через спалах сонячного вітру.

Кілька днів по тому Йегер зробив ще один знімок комети, на якому видно добре виражений хвіст, що "відріс".

На знімках же астронома-аматора Стюарта Аткінсона чітко видно розвилку у хвості комети Нішимура.

Найсвіжіше зображення комети було зроблено 7 вересня італійським астрофотографом Лоренцо Ді Колой. Такою комету можна побачити в бінокль або невеликий телескоп, зазначає фотограф.

Фото: комета Нишимура

Наступні кілька тижнів будуть захоплюючими для спостереження за кометою Нішимура. Річ у тім, що куля з льоду і пилу наближається до найближчого прольоту поруч із Землею, який відбудеться 12 вересня. Після цього комета досягне своєї найближчої точки з Сонцем 17 вересня. Наразі комета проходить у нічному небі в районі сузір'я Лева, де її можна побачити в ранкові години перед сходом сонця.

Для того, щоб знайти комету в досвітньому небі необхідно подивитися на схід. Додаток для спостереження за зірками може допомогти знайти комету Нішимура, а бінокль або телескоп — розглянути її ближче. Зазначається, що в бінокль або телескоп малого або середнього розміру буде видно нечітку зеленувату кулю, а хвіст комети буде видно тільки з більш потужною оптикою.

Нагадаємо, комета C/2023 P1 повільно, але вірно наближається до Сонця, і вона перебуватиме найближче до нашої зірки 17 вересня. Після цього комета вирушить назад у зовнішню частину Сонячної системи, щоб повернутися до Сонця тільки через 400 років.