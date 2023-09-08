Темні часи. Кити почнуть масово викидатися на берег: у чому причина, і до чого тут Сонце

Дослідники показують, що деякі види китів з високою ймовірністю заблукають і випадково викинуться на берег найближчим часом.

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Дивовижна кількість тварин можуть піддаватися впливу магнітного поля Землі, включно з омарами, рибами, морськими черепахами, перелітними птахами та деякими комахами. Водночас учені попереджають, що незвично вибуховий пік сонячного циклу невблаганно наближається, і це може вплинути на мешканців океану, пише Live Science.

Попередні дослідження вже показали, що деякі більші види китів з більшою ймовірністю заблукають і випадково викинуться на берег під час сонячних штормів, які стають сильнішими й частішають під час сонячного максимуму — найактивнішої фази приблизно 11-річного сонячного циклу.

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За словами біолога з Університету Північної Кароліни, який ретельно вивчав магніторецепцію, Кеннет Ломанн, імовірно, це пов'язано зі здатністю деяких видів китів орієнтуватися за допомогою магнітного поля Землі, що стає важче, коли сонячні бурі обрушуються на нашу планету.

Вчений зазначає, щонайменше два види китів, сірі кити та кашалоти, використовують магніторецепцію. Однак вивчити, як саме вона діє на китоподібних, вельми складно, тому що неможливо відловити та вивчити морських гігантів у лабораторії. Інші види китів, наприклад горбаті кити, ймовірно, також використовують магніторецепцію, однак перевірити це виявилося настільки ж складно.

Попри те, що вчені досі не розуміють, як кити використовують магніторецепцію, стає дедалі очевиднішим, що сонячні бурі заважають цьому процесу. Наприклад, дослідження 2020 року засвідчило, що сірі кити, які мігрують, у 4 рази частіше викидалися на берег у періоди збільшення кількості плям на Сонці в період з 1985 по 2018 роки. А 2017 року вчені пов'язали високу концентрацію кашалотів, викинутих на берег на початку 2016 року, із серією сонячних бур, що сталися приблизно в той самий час.

Передбачається, що поведінка китів зумовлена підвищеним радіочастотним шумом, який часто супроводжує сонячні бурі. Передбачається, що саме він порушує роботу магнітних рецепторів китів, позбавляючи їх можливості відчувати магнітне поле. За словами біолога з Університету Дьюка Джессі Грейнджер, це стає більш імовірним під час сонячного максимуму, коли сонячні бурі стають частішими.

Спочатку передбачалося, що наступний сонячний максимум почнеться 2025 року і буде відносно слабким. Однак нові дослідження показують, що він може початися вже наприкінці 2023 або на початку 2024 року і буде активнішим, ніж передбачалося.

Грейнджер зазначає, якщо сонячний цикл виявиться більш активним, ніж прогнозувалося раніше, це, ймовірно, становитиме більшу загрозу для китів. Тепер дослідники вважають, що сонячна активність може призвести до того, що більшу кількість китів буде випадково викинуто на берег.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, куди зникли кити й до чого тут крижані щити Гренландії.