Як розпізнати деменцію у собаки: кінолог назвала основні ознаки захворювання

Цей розлад пов'язують із проблемами пам'яті в літніх людей, проте відомо, що деменція може уражати не тільки людей, а й наших улюбленців.

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Деменція є розладом, який проявляється проблемами з пам'яттю у літніх людей, однак він також може проявлятися і в наших улюбленців, а саме собак, які старші за певний вік, пише Daily Mail.

За словами кінологині Лорни Вінтер, якщо вашому вихованцеві понад 7 років і в нього раптово змінилася поведінка, це може бути ознакою когнітивної дисфункції у собак (CCD). Зазначимо, що недоумство у тварин відрізняється від людського. Крім того, існують різні дієти, ліки та поведінкова терапія, які можуть допомогти, а тому слід негайно звернутися до ветеринара за консультацією.

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Вінтер з колегами назвали кілька попереджувальних сигналів, які можуть підказати, що вам слід звернути увагу на здоров'я вихованця.

Погляд у нікуди

За словами кінолога, всі собаки тією чи іншою мірою дивляться в простір — річ у тім, що зір улюбленців відрізняється від нашого і вони дуже сприйнятливі до запахів, а тому, коли вони дивляться в нікуди, можливо, вони намагаються звернути увагу на певний запах. Однак у літніх собак погляд у нікуди може бути ознакою деменції.

За словами Вінтер, з віком собаки мають тенденцію сповільнюватися, внаслідок чого може відбутися зниження когнітивних і сенсорних здібностей. Нам може здатися, що вони перестали пустувати та ігнорують нас, однак це лише частина "старіння".

Складні завдання

Якщо літні вихованці насилу справляються з простими речами, які раніше могли робити з легкістю — це може бути ознакою CCD. Фактично зниження когнітивних функцій означає, що з віком у вашого вихованця просто не вистачає палива, а тому він просто не пам'ятає, як виконувати ті чи інші завдання.

Відсутність інтересу до їжі

Вінтер зазначає, що собаки, які страждають на деменцію, відчувають почуття тривоги й стресу, а тому вони менш упевнені у своєму оточенні та людях навколо них. У результаті це може призвести до втрати інтересу до їжі або ваш вихованець може просто забути поїсти.

Кінолог також зазначає, що недоумство може мати протилежний ефект — вихованці почнуть їсти в рази більше. Річ у тім, що вони просто можуть забувати про те, що вже поїли.

Занепокоєння і гавкіт ночами

Гавкіт ночами у молодих собак може бути ознакою занепокоєння, однак у літніх тварин він також може бути ознакою недоумства. Вінтер зазначає, що подібна поведінка вихованця може свідчити про вікову деменцію.

Ходить у туалет у приміщенні

Вінтер зазначає, що конфуз у приміщенні може статися з літніми собаками й це цілком може бути ознакою собачої деменції, а тому за подібною поведінкою вихованця необхідно ретельно стежити.

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