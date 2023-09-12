Мікроби з космічних кораблів можуть заразити астронавтів на МКС: учені знайшли рішення (фото)

Спеціальне мастило може зменшити потенційно небезпечний вплив на здоров'я астронавтів.

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Астронавти на МКС і так перебувають у не дуже сприятливих для людини умовах, але щодня вони стикаються ще з однією загрозою — небезпечними мікробами. Вчені вважають, що спеціальне мастило може захистити мешканців Міжнародної космічної станції від негативного впливу мікробів на організм людини. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature, пише Space.

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Величезна кількість мікробів прибуває на МКС разом з астронавтами, а також на борту вантажних космічних кораблів. Ці мікроби можуть створювати складні структури під назвою біоплівки. Їх можна виявити скрізь на МКС, зокрема на скафандрах, а також у системі водопостачання.

Деякі з цих мікробів не несуть загрози здоров'ю астронавтів, але інші є дуже небезпечними, адже можуть спричинити появу серйозних хвороб. Завдяки біоплівкам мікроби перебувають у відносно захищеному стані від зовнішніх загроз.

Біоплівки загрожують не лише самим астронавтам на МКС, а й обладнанню станції, на якому розміщуються мікроби. Вони можуть завдати таких пошкоджень, що, наприклад, деякі частини системи водопостачання доводиться відправляти на Землю, щоб прибрати цих шкідливих мікробів.

За словами вчених, стерилізувати все, що відправляють із Землі астронавтам неможливо, але можна знизити рівень впливу шкідливих мікробів на орбітальній станції. Завдяки новому експерименту на МКС з вивчення специфічної обробки поверхні з'явилася надія на те, що проблема з мікробами буде вирішена.

Утворення біоплівки всередині конденсатних трубопроводів на борту МКС Фото: NASA

Астронавти обробили деякі матеріали на станції спеціальним мастилом на основі кремнію і перемістили туди бактерії Pseudomonas aeruginosa. Ці бактерії зазвичай живуть у ґрунті та воді на Землі. Потрапивши в організм людини, вони можуть провокувати розвиток хвороб крові та легенів. При цьому вони є стійкими до антибіотиків.

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Як показав експеримент, нове мастило не дозволило мікробам створити міцну біоплівку на поверхні. Учені вважають, що подібна технологія відіграватиме важливу роль у боротьбі зі шкідливими бактеріями під час місій на Місяць і Марс. Тобто таким чином можна врятувати астронавтів від ризику підхопити небезпечну хворобу, а обладнання — від пошкодження.

Фокус уже писав про те, що знайдено ключ до виживання астронавтів на інших планетах. Бактерії, виявлені у відомому газованому напої, можуть допомогти астронавтам створювати кисень.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше в історії досліджували життя і побут жителів МКС. Дослідники вважають, що за своєю суттю археологія насамперед займається типом доказів — матеріальною культурою — незалежно від того, коли ця культура існувала.

Нагадуємо, що вчені виявили схожу на Землю планету зовсім поруч із нами. Ця планета унікальна тим, що вона може бути повністю покрита океаном із рідкої води, де потенційно може існувати позаземне життя, як уже писав Фокус.