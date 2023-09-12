Знекровили планету. На південному заході США з'являється все більше гігантських тріщин у землі (фото)

Дослідники попереджають, що це може бути лише початком, якщо нічого не робити — гігантські діри ставатимуть тільки більшими.

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Дослідники помітили, що на південному заході Сполучених Штатів з'являється дедалі більше гігантських тріщин у землі, що простягаються на кілометри. Величезні діри вже виявлені в Аризоні, Юті та Каліфорнії, але їх може стати ще більше, пише Science Alert.

За словами Джозефа Кука, який досліджує земні тріщини в Геологічній службі Аризони, причина такого гнітючого становища в тому, що людство буквально "знекровлює Землю". Підземні води є одним з основних джерел прісної води на Землі — вони забезпечують майже 50% всієї питної води та близько 40% світового зрошення. Однак люди викачують із надр планети ґрунтові води набагато швидше, ніж Земля здатна заповнити їх природним шляхом.

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Коли занадто багато ґрунтових вод викачується з природних водоносних горизонтів під поверхнею планети, це призводить до провисання землі й утворення величезних тріщин. Фактично гігантські дірки в землі на південному заході США "не є природним явищем", причиною їхньої появи стали люди.

Дослідники зазначають, що подібні тріщини є ознакою виснаження і напруги на Землі. Вони оточують великі плоскі ділянки, які опустилися, коли втратили підтримку ґрунтових вод. Кук зазначає, що тріщини, як правило, виникають в улоговинах між горами й можуть пошкодити будинки, дороги, канали та навіть греблі. Фактично вони також є загрозою для тварин і людей.

В Аризоні з цією проблемою зіткнулися давно — тут подібні тріщини відстежують щонайменше з 2002 року. Наразі співробітники місцевої Геологічної служби вже намітили близько 272 кілометрів тріщин.

Людина запустила дрон у глибоку тріщину в Аризоні Фото: Brian Conway/AZGS

Під час дослідження було проаналізовано рівень води в десятках тисяч місць по всій території Штатів. Результати свідчать про те, що водоносні горизонти, які постачають близько 90% всіх систем водопостачання, виснажуються так сильно, що, ймовірно, не зможуть відновитися ніколи.

За словами Кука, підземним системам ґрунтових вод можуть знадобитися століття, а то й тисячоліття, щоб відновитися після надмірного виснаження. Дослідження засвідчили, що деякі об'єкти в Аризоні, наприклад, уже просто неможливо врятувати.

При цьому вчені зазначають, що ця проблема стосується не тільки території США. В умовах зміни клімату, ця "криза землі" лише посилюватиметься. За словами професора права Університету Талси та експерта з водних ресурсів Варігії Боуман, у морі підвищення глобальної температури Землі річки скорочуються, що змушує фермерів по всьому світу покладатися на запаси підземних вод для отримання прісної води. Однак підземні ресурси Землі також не нескінченні, якщо необхідних кроків не буде вжито найближчим часом, ці системи будуть просто знищені в майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попереджають, що хвилі пекельної спеки лише посиляться: хто винен.