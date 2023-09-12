Ми не живемо всередині чорної діри, але Всесвіт міг народитися в ній: що говорить теорія

Що якщо наш Всесвіт сформувався всередині чорної діри іншого Всесвіту?

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Ми не живемо всередині чорної діри, але це не виключає можливості того, що наш Всесвіт народився в ній. Американський космолог Пол Саттер пояснює гіпотезу про те, що наш Всесвіт міг виникнути із сингулярності чорної діри в іншому Всесвіті, пише Popular Mechanics.

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Чим схожі наш Всесвіт і чорні діри?

Чорні діри мають найсильнішу гравітацію, а тому покинути їхні межі не може ніщо, навіть світло. Проте наш Всесвіт має дещо спільне з чорними дірами. У чорних дір є горизонт подій, тобто особливий невидимий регіон, подолавши який ніщо, навіть світло, не повернеться назад у космос. Це можна зробити тільки якщо рухатися зі швидкістю, що перевищує швидкість світла, але це неможливо.

Чорні діри мають найсильнішу гравітацію, а тому покинути їхні межі не може ніщо, навіть світло Фото: NASA

У нашого Всесвіту є космологічний горизонт подій, і він з'явився через розширення космосу. Усі галактики віддаляються від нас із великою швидкістю, а на відстані приблизно 14 млрд світлових років ця швидкість перевищує швидкість світла. Але порушень фізичних законів не відбувається, адже рухаються не самі галактики, а простір. Проте неможливо досягти галактик, які розташовані далі, ніж 14 млрд світлових років, навіть якби була така можливість. Річ у тім, що простір між Землею і цими галактиками розширюється з такою великою швидкістю, що просто ніколи не вдасться їх досягти. Тобто за межею космологічного горизонту подій для нас залишається назавжди невідомий космос.

Нескінченно маленька точка

Всесвіт і чорні діри також об'єднує наявність сингулярності. Це точка нескінченної щільності, де гравітація повністю стиснула кожну ділянку матерії в нескінченно маленьку точку. У чорних дір є сингулярність у центрі, і якщо потрапити в чорну діру, подолавши горизонт подій, то можна опинитися саме в сингулярності. У нашому Всесвіті також є сингулярність, і вона називається Великий вибух. Приблизно 13 млрд років тому вся матерія нашого Всесвіту стиснулася в нескінченно маленьку точку, а потім дуже швидко розширилася.

Приблизно 13 млрд років тому вся матерія нашого Всесвіту стиснулася в нескінченно маленьку точку, а потім дуже швидко розширилася Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Незважаючи на вищевказані схожі риси між нашим Всесвітом і чорною дірою, все ж таки він має свої відмінності, і справа в природі сингулярності. У чорної діри сингулярність знаходиться у відомому місці в просторі, а у Всесвіті сингулярність не можна знайти в просторі, вона існувала в часі, в далекому минулому.

"Сингулярності чорних дір і нашого Всесвіту мають абсолютно різну природу. Тому ми не можемо жити всередині гігантської чорної діри, тому що сингулярність останньої не схожа на сингулярність Великого вибуху", — каже Саттер.

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Гіпотеза: наш Всесвіт народився всередині чорної діри

Ми досі не зовсім розуміємо, що відбувається в центрі чорної діри. Нам не вистачає знань, щоб зрозуміти справжню природу сингулярності. А спроби з'ясувати, що може відбуватися в центрі чорної діри, призвели до появи незвичайних теорій. Згідно з такими теоріями, сингулярність чорної діри не є кінцевою точкою, може це просто дуже стиснута матерія. У найменших масштабах фізика може бути зовсім іншою і незнайомою нам.

Величезна гравітації разом із невідомими фізичними силами може призвести до появи значної нестабільності в тканині простору-часу. Ці нестабільності можуть призвести до появи своєрідних "бульбашок", які повністю відокремлені від Всесвіту, в якому перебувала первісна чорна діра. У цих бульбашок будуть свої Великі вибухи, свої розширення і вся інша еволюція. У кожному з них з'являться свої Всесвіти.

У цих бульбашок будуть свої Великі вибухи, свої розширення і вся інша еволюція. У кожному з них з'являться свої Всесвіти Фото: Futurism

За словами Саттера, це дуже незвичайна гіпотеза, адже виходить, що і наш Всесвіт міг утворитися всередині чорної діри, але іншого Всесвіту. Але вона заснована на зовсім новій фізиці. Враховуючи, що ми недостатньо багато знаємо про природу сингулярності, не можна повністю виключати таку можливість.

Фокус уже писав про те, де розташована найхолодніша ділянка космосу в нашому Всесвіті. Принаймні в тій його частині, яку можуть бачити астрономи. Виявляється, це місце розташоване в Чумацькому Шляху.

Що стосується гігантських космічних бульбашок, то як уже писав Фокус, астрономи виявили нову подібну структуру, розмір якої становить приблизно 1 млрд світлових років, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що чорні діри перебувають набагато ближче до нашої планети, ніж припускали вчені. Вважається, що найближча до Землі чорна діра знаходиться на відстані в 1565 світлових років. Нове дослідження показує, що є і ближчі до нас чорні діри.