Діаметр 1 млрд світлових років. У космосі виявлено гігантську бульбашку: залишилася після народження Всесвіту

Вчені вважають, що ця структура являє собою "викопний" залишок зародження всього космосу.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal, астрономи виявили нову гігантську структуру у формі космічної бульбашки, яка оточує відомі галактики та інші величезні структури. Вчені вважають, що ця бульбашка є залишком зародження Всесвіту і вона більша, ніж припускали теорії, пише SciTechDaily.

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Нова структура у вигляді величезної бульбашки отримала назву Hoʻoleilana і розташована вона на відстані у 820 млн світлових років від нас. Існування таких структур пророкує теорія Великого вибуху і вони з'явилися внаслідок тривимірних коливань, виявлених у речовині раннього Всесвіту. Ці коливання називаються баріонні акустичні коливання. По суті, це флуктуації густини видимої баріонної матерії Всесвіту, викликані акустичними хвилями густини в первинній плазмі раннього Всесвіту.

Вчені з'ясували, що ця бульбашка набагато більша, ніж передбачали теорії, і її діаметр становить приблизно 1 млрд світлових років, що вказує на високу швидкість розширення Всесвіту на самому початку його існування.

Вчені з'ясували, що ця бульбашка набагато більша, ніж передбачали теорії і її діаметр становить приблизно 1 млрд світлових років Фото: Каждую ночь наш мозг просыпается сотню раз

Згідно з теорією Великого вибуху, у перші 400 тисяч років Всесвіт був наповнений дуже гарячою плазмою. У цей період області з трохи вищою щільністю почали руйнуватися під дією гравітації, а випромінювання сприяло розширенню матерії. По суті йшла боротьба між "світлом і темрявою", тобто між гравітацією і випромінюванням, і вона призводила до появи коливань у плазмі.

Найбільші коливання, які були схожі на брижі на поверхні водної гладі, у ранньому Всесвіті залежали від відстані, на яку могла пройти звукова хвиля. Враховуючи швидкість звуку в плазмі, ця відстань становила майже 500 млн світлових років. Коли Всесвіт охолонув, то залишилися великі тривимірні коливання. У цей самий час протягом мільйонів років перші галактики почали формуватися всередині величезних, схожих на бульбашки структур, які були викликані цими коливаннями.

Такі масивні структури передбачені теорією Великого вибуху і є результатом тривимірних коливань, виявлених у речовині раннього Всесвіту, відомі як баріонні акустичні коливання

Як показало дослідження, Hoʻoleilana оточує одні з найбільших структур у Всесвіті. Наприклад, це Велика стіна CfA2 — структура з ниткоподібних скупчень галактик. Вважається, що її довжина становить приблизно 500 млн світлових років, а ширина — 300 млн світлових років. Сюди входить скупчення галактик під назвою надскупчення Волос Вероніки та надскупчення Геркулеса, а також Велику стіну Слоуна — комплекс надскупчень галактик. Ще міхур оточує надскупчення Волопаса і войд Волопаса — порожнечу діаметром у 330 млн світлових років, де майже немає галактик.

Фокус уже писав про те, що астрономи вперше вивчили околиці активної надмасивної чорної діри. Вчені вперше спостерігали зовнішній край диска з матерії, який оточує величезну чорну діру, що дало змогу оцінити розмір цієї структури.

Що стосується войдів, то Фокус уже писав про те, що ці величезні ділянки порожнечі розривають Всесвіт на частини. Також Фокус докладно писав про те, що з себе представляє така порожнеча в космосі, як войд Волопаса .