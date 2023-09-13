Неймовірна кількість днів. Як довго сліди "чарівного печива" зберігаються в організмі

Їстівні продукти з канабісом, як правило, мають набагато сильніший ефект і набагато довше зберігаються в нашому тілі.

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Відомо, що пероральне вживання канабісу призводить до сильнішого ефекту, який може проявитися через деякий час і, як правило, зберігається набагато довше, ніж ефект від куріння марихуани, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що це пов'язано з тим, що ТГК у харчових продуктах всмоктується через кишківник, а не через легені. Це призводить до того, що він метаболізується, перш ніж потрапляє в наш мозок.

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Коли марихуану курять, ТГК потрапляє прямо в кров із легень і досягає мозку протягом кількох хвилин, у результаті ефект можна відчути вже через 15 хвилин після першої затяжки. Вчені зазначають, що в неметаболізованій формі ТГК погано розчиняється у воді, а отже, і в крові. Це призводить до обмеження ефективності та тривалості його дії. У результаті ефект минає вже через кілька годин.

Коли канабіс потрапляє до кишківника, ТГК всмоктується в кровотік і одразу ж потрапляє до печінки. Тут каталізатори розщеплюють канабіноїд з утворенням 1-гідрокситетрагідроканнабінолу (11-OH-THC). Порівняно з ТГК, 11-ОН-ТГК краще розчиняється в крові, внаслідок чого їстівні продукти спричиняють потужніший і триваліший ефект.

Вчені зазначають, що на тривалість ефекту від вживання канабісу впливає ціла низка чинників, зокрема:

швидкість обміну речовин;

вік;

стать;

кількість їжі в шлунку в момент вживання.

Наприклад, натщесерце "чарівне печиво" перетравлюватимуться швидше, ніж коли наш кишківник повний. Дослідження показують, що ефект від перорального вживання канабісу, як правило, настає протягом двох і більше годин. Пік ефекту настає через 2-4 години, а для його зникнення потрібно від 6 до 8 годин. Однак це також залежить від прийнятої дози й рівня переносності людини.

Водночас науковці зазначають, що навіть після закінчення дії перорального прийому канабісу, його метаболіти залишаються в крові та інших рідинах організму протягом певного часу. На це також впливає безліч чинників, проте дослідження засвідчили, що організм людини буде повністю чистим від слідів вживання канабісу через 3-12 днів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.