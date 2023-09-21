Біля сусідньої зірки виявлено планету, схожу на Землю: вона складається з твердого заліза

Ця планета має дуже короткий період обертання навколо своєї зірки, і рік тут триває менш ніж 8 годин.

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Учені, які представили своє дослідження у виданні The Astrophysical Journal Letters, з'ясували, що на відстані 31 світлового року від нас розташована схожа за розмірами на Землю планета, яка складається з твердого заліза. Як вона могла сформуватися? У вчених є кілька варіантів, пише ScienceAlert.

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Екзопланету під назвою Gliese 367 b знайшли ще 2 роки тому, але тільки зараз астрономи змогли з'ясувати подробиці її структури й уточнити розмір і масу. Навколо своєї зірки планета робить повний оберт за 7,7 години та перебуває дуже близько до неї.

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Учені з'ясували, що планета, яка обертається навколо зірки червоного карлика Gliese 367, за розмірами схожа на Землю. Тільки її діаметр на 30% менший. Маса екзопланети становить 63% маси Землі. Тобто це надзвичайно щільна планета, вона у 2 рази щільніша за Землю, і вчені вважають, що вона складається з твердого заліза.

Планета, що обертається навколо зірки червоного карлика Gliese 367 за розмірами схожа на Землю. Тільки її діаметр на 30% менший. Фото: NASA

Через свою незвичайну структуру Gliese 367 b віднесли до такого дуже рідкісного класу планет, як супер-Меркурії. За складом такі планети схожі на Меркурій, але вони більші та мають більшу щільність.

Як могла сформуватися така дивна планета? У астрономів є три варіанти розвитку подій.

Gliese 367 b могла сформуватися в тій частині протопланетного диска своєї зірки, яка була дуже багата на залізо. Вчені вважають таку можливість малоймовірною, але не виключають її.

Екзопланета могла утворитися, як і Земля, тобто як кам'яниста планета зі щільним залізним ядром, яке оточувала товста мантія. Але потім планета позбулася своєї мантії, і залишилося тільки залізне ядро. Можливо, до цього призвели зіткнення з іншими протопланетами в ранній історії формування цієї зоряної системи. Цей варіант вчені вважають імовірнішим.

Планета Gliese 367 b могла зіткнутися з іншою планетою, і це призвело до її нинішнього стану Фото: NASA

Але є ще одна ймовірна можливість для формування Gliese 367 b, яку не відкидають учені. Ця планета може бути щільним ядром газового гіганта, схожого на Нептун. У цьому випадку планета сформувалася далі від своєї зірки, а потім мігрувала ближче до неї. У результаті сильне випромінювання червоного карлика випарувало всю газову оболонку планети, залишивши лише залізне ядро.

Планета Gliese 367 b могла бути спочатку газовим гігантом, але її рідна зірка унітожила газову оболонку Фото: NASA

За словами вчених, поки що ця планета залишається справжньою загадкою, яку ще належить вирішити під час подальших спостережень.

У меажах цього дослідження астрономи також виявили дві раніше невідомі екзопланети, які також обертаються навколо зірки Gliese 367.

Перша отримала назву Gliese 367 с, і вона здійснює повний оберт навколо зірки за 11,5 днів, а друга, де рік триває 34 дні, отримала назву Gliese 367 d. Ці планети, розташовані далі від рідної зірки та мають меншу масу, ніж Gliese 367 b. Вчені вважають, що спостереження за цими екзопланетами може дати підказки про те, як насправді з'явилася Gliese 367 b.

Нагадуємо, що нещодавно астрономи виявили в особливій зоряній системі, яка складається з трьох несхожих об'єктів, нову екзопланету, як уже писав Фокус.

Якщо говорити про ближчі до нас світи, то, як уже писав Фокус, літальний апарат NASA, який зараз перебуває на Марсі, вкотре встановив новий рекорд. Апарат зміг піднятися дуже високо в повітря, враховуючи свої технічні характеристики.