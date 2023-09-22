Підводний водоспад і озеро Барбі. 10 дивовижних місць на Землі, не схожих ні на що інше (фото)

Ці дивовижні місця здаються чимось нереальним, принесеним на Землю з найвіддаленіших куточків Всесвіту.

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Дослідники витрачають багато часу на вивчення зірок і далеких планет у спробі віднайти химерні та фантастичні світи. Однак якщо придивитися, наша планета сама сповнена величезних і різноманітних ландшафтів і структур, несхожих ні на що інше на Землі, пише Live Science.

Учені склали список із 10 найдивовижніших місць на Землі, які навряд чи можна порівняти з чимось іще.

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Гейзер Флай, Невада

Цей дивовижний геометричний гейзер є рукотворним і насправді був створений абсолютно випадково. Раніше цей район було кілька разів пробурено на воду, а потім повторно запечатано, проте в результаті гейзер Флай буквально "народився" з покладів корисних копалин.

Дослідники зазначають, що саме ці відкладення разом із термофільними водоростями та створюють фантастичні червоні та зелені відтінки.

Велике призматичне джерело, Єллоустоун

Служба національних парків США стверджує, що Єллоустоун є найбільшим гарячим джерелом в усьому світі: його діаметр становить 60-90 метрів, а в глибину він сягає 36 метрів. Особливу увагу туристів привертає дикий райдужний візерунок, який створюють термофільні водорості та бактерії. Зазначимо, що колір води залежить від температури води, найгарячіша, наприклад, найстерильніша, що є причиною синього відтінку, — знаходиться в центрі джерела.

Велике призматичне джерело, гейзер Мідвей, Єллоустоун Фото: Getty Images

Райдужна гора, Перу

Це дивовижне місце також відоме як Вінікунка, або Гора семи кольорів. Її було відкрито 2015 року після того, як її звичайний сніговий покрив було втрачено. У результаті оголилися барвисті смуги рожевого, золотого, м'ятного і лавандового кольорів — всі вони створені з мінерального складу гори й утворилися в результаті вивітрювання з плином часу.

Райдужна гора в регіоні Куско, Перу Фото: Getty Images

Данакільська западина, Ефіопія

Це дивовижне місце з'явилося внаслідок розбіжності трьох тектонічних плит під північною Ефіопією. Сірчані джерела, вулкани, гейзери, озера та басейни вкривають це моторошне пустельне утворення, а температура в цьому не надто гостинному місці сягає 50 градусів за Цельсієм.

Гарячі джерела в западині Данакіль Фото: Getty Images

Озеро Хіллер, Австралія

Чарівне рожеве озеро розташоване в Австралії й зобов'язане своїм цукерковим відтінком водоростям, галобактеріям і мікробам. Цікаво, але його солоність, як стверджують учені, дорівнює солоності Мертвого моря.

Озеро Гіллер в Австралії Фото: Getty Images

Печера Кристалів, Наїка, Мексика

Це місце має трохи страхітливий вигляд: масивні кришталеві колони з гіпсу заповнюють гарячу і вологу печеру. Дослідники вважають, що кристалам Печери Кристалів уже сотні тисяч років, і вони все ще продовжують активно рости.

Печера кристалів у Наїці, Мексика Фото: Javier Trueba

Підводний водоспад, острів Маврикій

Цей водоспад розташований на острові Маврикій, розташованому на схід від Мадагаскару в Індійському океані, і захований під блакитною лагуною. Дослідники зазначають, що насправді водоспад є оптичною ілюзією, спричиненою різким падінням континентального шельфу.

Острів Маврикій, включно зі знаменитою горою Ле Морн Брабант Фото: тетрапод

Салар де Уюні, Болівія

Цей моторошний, але вельми гарний ландшафт розташований у Болівії і є центром видобутку солі та літію, а останнім часом став також і популярним туристичним напрямком — безліч мандрівників стікаються до цього місця, щоб на власні очі споглядати Салар де Уюні.

Салар де Уюні в Болівії Фото: Getty Images

Сокотра, Ємен (дерева крові дракона)

Химерні криваві дерева дракона з парасольковою корою, що нагадує вени, росте лише в одному місці на Землі — віддаленому острові Сокотра, що розташований за трохи більше ніж 300 кілометрів від Ємену.

Дерева крові дракона на Сокотрі, Ємен Фото: Getty Images

Хвиля, Койот-Баттс, Аризона

Це дивовижне місце нагадує щось ілюзорне і являє собою звивисте смугасте скельне утворення з пісковику. Дослідники зазначають, що химерна Хвиля насправді є частиною пагорбів Койот на кордоні Аризони і Юти в США.

Хвиля, Койот-Баттс, Аризона Фото: Getty Images

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