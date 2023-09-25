Видно з висоти пташиного польоту. Вчені показали "шрами" від пожеж на тілі острова Родос (фото)

Грецький острів постраждав унаслідок інтенсивних лісових пожеж, які обрушилися на планету цього літа.

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Десятиліттями дослідники попереджали, якщо людству не вдасться знизити кількість парникових викидів, ми неминуче зіткнемося з наслідками глобального потепління Землі. Перші прояви кліматичної кризи ми вже відчули на собі цього літа, коли на планету обрушилися інтенсивні лісові пожежі та хвилі тепла, пише SciTechDaily.

Жертвою масштабних лісових пожеж також став грецький острів Родос. Сьогодні вчені показали супутникові знімки, на яких видно "шрами", завдані острову внаслідок лісових пожеж. Нагадаємо, що лісові пожежі тут спалахнули в період з 18 по 28 липня 2023 року, а зображення "шрамів" острова були отримані за допомогою супутника Copernicus Sentinel-1.

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Дані вчених свідчать про те, що внаслідок пожеж було знищено близько 18 000 гектарів землі, будівлі, що перебували на цій території, було зруйновано, сотні тварин опинилися у смертельній пастці, а місцева влада була змушена оголосити про масову евакуацію тисяч туристів.

Пожежі обрушилися на острів Родос у липні 2023 року Фото: ESA

Учені використовували два радіолокаційні зображення супутника: одне з них було зроблено 12 липня, а інше — 24 липня. Таким чином можна розгледіти, як змінилася територія острова внаслідок масштабних лісових пожеж. Відтінки сірого кольору позначають області, в яких відбулися незначні зміни або взагалі не відбулося жодних змін. Відтінки червоного, що поширюються переважно від гористої місцевості в центрі острова до південного узбережжя, відображають масштаби вигорілої території. На кадрах також видно озеро Гадура, виділене чорним кольором і розташоване в центрі острова. Під час лісових пожеж озеро було оточене вогнем, про що свідчать червоні області навколо нього.

Дослідники зазначають, у міру того, як кліматична криза Землі лише посилюватиметься, хвилі тепла ставатимуть дедалі інтенсивнішими, а лісові пожежі дедалі великомасштабними. Щоб запобігти небезпечним катаклізмам, людству варто зосередитися на скороченні парникових викидів.

Вчені також зазначають, що в умовах глобального підвищення середньої температури Землі, супутникові спостереження стають дедалі актуальнішими, адже дають змогу спостерігати за небом, відстежувати та картувати кризові ситуації.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, як лісові пожежі викликають зсуви й повені.