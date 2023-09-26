Вчені помилялися. Мегаліт Стоунгенджу походить не з Уельсу: що знайшли науковці

Як виявилося, Вівтарний камінь Стоунгенджу походить не з Уельсу. Вчені встановили, що його склад відрізняється від старого червоного пісковику з Англо-Уельського басейну.

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Нещодавній аналіз Вівтарного каменю Стоунгенджу, приніс незвичайне відкриття: цей колосальний мегаліт може не мати спільного геологічного походження з каменями внутрішнього кола пам'ятника. Традиційно вважається, що він походить із заходу Уельсу, але нові дані вказують на ще більш віддалене походження, пише IFLScience.

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Будівництво Стоунгенджу тривало тисячоліттями і охоплювало різні етапи. Процес розпочався приблизно 5 000 років тому, коли було встановлено 56 блакитних каменів з регіону Майнд-Преселі в Уельсі, розташованого на відстані 225 кілометрів на захід від самого Стоунгенджу.

Як пояснюють автори дослідження, "блакитні камені фактично представляють одну з найдовших відомих транспортних відстаней від джерела до місця будівництва пам'ятника в будь-якій точці земної кулі". На наступних етапах відбувалася інтеграція місцевих сарсенових каменів, а низка змін тривала приблизно до 1600 року до нашої ери.

Вівтарний камінь, що вирізняється як найвагоміший серед блакитних каменів, міг би виглядати досить незграбно на тлі більш дрібних літописних складових, що складали первісне коло. А проте давнє припущення, що він був доставлений і встановлений разом з іншими блакитними каменями, тепер ретельно перевірено.

Використовуючи низку аналітичних методів, включаючи рентгенівську флуоресценцію та спектроскопію комбінаційного розсіювання, дослідники виявили невідповідність між Вівтарним каменем і старим червоним пісковиком (ORS), що походить з Англо-Уельського басейну. Отже, у дослідженні стверджується, що "Вівтарний камінь більше не повинен бути включений до групи "блакитних каменів", які походять з Миньд-Преселі".

Зокрема, дослідження виявило значно підвищену концентрацію бариту — мінералу, що складається з сульфату барію — у Вівтарному камені, на відміну від валлійського ORS. У пошуках потенційних альтернативних джерел пісковику з порівнянним вмістом бариту в Сполученому Королівстві автори визначили родовища в Камбрії на півночі Англії та на віддалених шотландських островах Оркней і Шетланд як перспективних кандидатів на походження Вівтарного каменю.

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Важливо, що в обох цих регіонах знаходяться пам'ятки неоліту, що натякає на можливість того, що ці камені могли бути видобуті місцевими громадами для ритуальних цілей. Ба більше, історичні свідчення вказують на існування далеких зв'язків між Стоунгенджем і такими віддаленими регіонами, як Шотландія, що датуються приблизно 2500 роком до н. е., під час другої фази будівництва пам'ятника.

У світлі цих знахідок дослідники припускають, що Вівтарний камінь міг потрапити до Стоунгенджу пізніше, можливо, після початкового розміщення блакитних каменів. Однак, остаточна відповідність мінерального складу Вівтарного каменю літологічним відкладенням на півночі Англії чи Шотландії потребує подальших комплексних аналізів, що робить остаточне походження каменю загадкою, яку ще належить розгадати.

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