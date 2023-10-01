Туманне майбутнє. Гольфстрім справді слабшає, але що станеться далі — невідомо

Дослідники знайшли підтвердження того, що швидкість руху "головної артерії Землі" сповільнюється, і це лякає.

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Інтенсивні хвилі тепла, рекордні температури та масштабні лісові пожежі доводять, що кліматична криза на Землі настала і перші її наслідки ми вже можемо спостерігати. Раніше дослідники також заявили про те, що Гольфстрім почав невблаганно слабшати, і це теж є наслідком кліматичної кризи, пише Science Aalert.

У новому дослідженні вчені з Океанографічного інституту Вудс-Хоул та Університету Маямі не тільки знайшли підтвердження тому, що Гольфстрім насправді сповільнюється, але також зосередилися на розумінні того, чому це відбувається.

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Гольфстрім по суті своїй є однією з найбільших погодних систем на нашій планеті, коли він зазнає змін, змінюється і клімат Землі. Під час дослідження вчені проаналізували дані Флоридської протоки за 40 років, зокрема йдеться про вимірювання об'єму морської води, яка транспортується через регіон за весь час.

Результати дослідження показують, що загальний обсяг води, яку переносить Гольфстрім, за останні 40 років скоротився щонайменше на 4%. Автори дослідження зазначають, що отримані ними результати є першим "переконливим, недвозначним спостережним доказом" уповільнення потоку. Зазначимо, в даному дослідженні вчені не вивчали причини ослаблення Гольфстріму, проте вважають, що з 99% вірогідністю, це уповільнення не є випадковою подією.

У дослідженні розглядалися поточні потоки навколо Флориди Фото: Geophysical Research Letters

За словами співавтора дослідження, фізичного океанографа Кріса Пікуча, дані дають змогу стверджувати, що сповільнення справді відбувається просто зараз, проте вчені досі не можуть сказати, якою мірою воно пов'язане зі зміною клімату або чи є воно природнім.

Команда зазначає, що у своїй роботі вони використовували дані, зібрані супутниками, підводними кораблями та польовими записами, а потім включили їх до складної байєвської моделі, яка розраховує ймовірності та невизначеності з високим ступенем точності.

За словами Пікуча, результати є вельми тривожними й вкотре демонструють, наскільки важливими є довгострокові спостереження за океаном. Підбиваючи підсумки, команда заявила, що Гольфстрім справді слабшає, і найімовірнішим винуватцем є глобальне потепління, проте вони також зазначили, що просто невпевнені в тому, що станеться далі. Імовірно уповільнення Гольфстріму може призвести до екстремальних погодних явищ, підвищення середньої глобальної температури й вищого рівня опадів.

Крім того, вчені переконані, що погіршення кліматичної кризи спричинить зворотну реакцію, що спричинить подальше порушення погодних систем.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявляють про початок ери "глобального кипіння" на планеті.