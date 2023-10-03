Сильно стараються. Учені назвали собак, які дивляться на людей найбільш виразно

Нове дослідження вважає, що не всі наші вихованці рівні, коли справа доходить до спілкування з людиною.

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З моменту одомашнення собак минуло близько 16 000 років, за цей час вони заробили репутацію "найкращих друзів людини". Однак у новому дослідженні американські вчені дійшли висновку, що не всі тварини однаково хороші, коли мова заходить про спілкування з людиною, пише Daily Mail.

Команда зазначає, що їм вдалося виявити типи собак, які найбільш виразно дивляться на людину. Результати дослідження свідчать про те, що справа зовсім не в породі улюбленця, а в чомусь іншому.

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На думку вчених з Університету Джорджа Вашингтона, результати дослідження свідчать про те, що собаки з одноколірними мордами сприймаються як більш виразні, ніж тварини з мітками на морді.

За словами провідної авторки дослідження Кортні Секстон, знання того, що наші улюбленці намагаються нам сказати, що вони думають або відчувають, справді може поліпшити як їхній, так і наш досвід взаємодії.

Більш раннє дослідження вже показало, що собаки здатні пояснити своїм власникам, що означає їхнє гарчання або гавкіт. У новій роботі вчені вирішили зосередитися на розумінні того, як морди собак впливають на їхню здатність спілкуватися з людьми.

Загалом у дослідженні взяли участь 100 власників собак зі своїми вихованцями, яких попросили взаємодіяти з тваринами в різних умовах. Далі вчені використовували спеціальну систему кодування, яка допомогла проаналізувати поведінку кожної окремої тварини. У результаті їм вдалося створити нову систему для масштабування та оцінки відмітин і візерунків на мордах собак.

Під час дослідження учасників також попросили заповнити анкету про свого улюбленця та його прояви. Результати дослідження свідчать про те, що собаки з простішими мордами, мабуть, висловлюють більше міміки під час взаємодії зі своїми власниками, ніж цуценята зі складними рисами обличчя.

Учені також виявили, що літні собаки менш виразні, ніж молоді цуценята. Утім, припускають, що це пов'язано з тим, що в літніх собак більш усталені стосунки з власником, а тому їм не потрібно докладати стільки зусиль. Результати також свідчать про те, що робочі та добре навчені собаки також були більш виразними, ніж інші. Автори дослідження сподіваються, що їхні результати допоможуть людям краще взаємодіяти з собаками.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як надовго ми можемо залишити собаку одного.