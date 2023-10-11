Несподіваний афродизіак. В Австралії вертоліт збудив 3000 крокодилів — вони влаштували оргію

У звукових хвилях, створюваних лопатями, ймовірно, є щось таке, що змушує самців ревіти й відчайдушно шукати партнерку.

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Незвичайна історія днями сталася у Квінсленді (Австралія). Гелікоптер "Чинук", що пролітав над крокодилячою фермою, якимось неймовірним чином викликав величезне сексуальне безумство: учені вважають, що тварини прийняли шум і вібрацію за сигнал, що пора терміново розмножуватися, пише Live Science.

Про масштабне божевілля розповів власник крокодилової ферми Джон Левер. За словами чоловіка, сьогодні на фермі мешкає понад 3 000 крокодилів, однак у такій поведінці вони раніше помічені не були. За словами Левера, пілоти "Чинука" часто використовують його ферму як орієнтир для зміни курсу в середині польоту. Однак цього разу пілот, ймовірно, опустився особливо низько, щоб люди на борту могли зробити кілька дивовижних знімків — наслідки виявилися вельми несподіваними.

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Після того як гелікоптер пролетів надто низько над фермою, всі великі самці встали на диби, заревіли та завили в небо, а коли гелікоптери зникли з поля зору, тварини почали "спаровуватися як божевільні". Левер припускає, що щось у звукових хвилях дійсно збуджує крокодилів і змушує в паніці шукати партнерок.

За словами герпетолога Марка О'Ші з Університету Вулвергемптона у Великій Британії, таку дивну поведінку крокодилів можна пояснити кількома факторами. По-перше, гіперактивна сексуальна поведінка самців може пояснюватися тим, що гелікоптери імітують багато попереджувальних знаків про наближення грози.

Раніше вчені вже встановили, що проливні дощі діють як афродизіак на багато видів крокодилів. А морські крокодили (Crocodylus porosus), імовірно, обирають час для спарювання, щоб нові дитинчата не тонули в паводковій воді після сильних дощів і штормів. Тому вони спаровуються під час грози, тоді потомство з більшою ймовірністю вилупиться в більш помірних умовах.

Вертоліт "Чинук" летів низько, щоб люди на борту могли сфотографувати крокодилів Фото: Shutterstock

За словами О'Ши, зазвичай спарювання є сезонним явищем, оскільки крокодили намагаються збігтися з найкращим часом для відкладання яєць у нору або гніздо. У результаті тепла і волога погода, як правило, сприяють шлюбній поведінці, водночас жовтень є найвідповіднішим часом для крокодилячих романів у Північній Австралії, де і розташовується ферма Левера.

Однак учені вважають, що гвинти вертольотів, які летять низько, можуть сприйматися крокодилами як сигнали, що віщують наближення шторму. У цих тварин є мультисенсорні органи (покривні сенсорні органи), які вони використовують для виявлення змін, наприклад, рухів у воді, коливань атмосферного тиску і звуків на надзвичайно низьких частотах.

О'Ши вважає, низхідний потік повітря від важкого вертольота створив зміну тиску, яку виявили сенсорні органи крокодилів. У результаті їхня поведінка змінилася і вони почали, як божевільні, шукати партнерок.

По-друге, за словами вченого, поведінка крокодилів може пояснюватися тим, що "Чинук" виробляють інфразвук настільки низької частоти, що вони не помітні для людського вуха. Однак такі вібрації також можуть уловлюватися сенсорними органами на шкірі крокодилів. Таким чином вертоліт, не бажаючи того, "штучно відтворив звук початку грози", спонукаючи тварин влаштувати оргію.

Утім, О'Ши не скасовує того, що вертоліт — не єдиний фактор, що вплинув на поведінку тварин. Цілком імовірно, вони вже вловили зміни температури, що сигналізують про наближення традиційного шлюбного сезону, а "Чинук" лише посилив цей момент.

Раніше Фокус писав про те, що шерифа Флориди завалили повідомленнями про оргії ламантинів.