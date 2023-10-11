Неожиданный афродизиак. В Австралии вертолет возбудил 3000 крокодилов — они устроили оргию

В звуковых волнах, создаваемых лопастями, вероятно, есть нечто такое, что заставляет самцов реветь и отчаянно искать партнершу.

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Необычная история на днях произошла в Квинсленде (Австралия). Вертолет "Чинук", пролетающий над крокодиловой фермой, каким-то невообразимым образом вызвал огромное сексуальное безумие: ученые считают, что животные приняли шум и вибрацию за сигнал, что пора срочно размножаться, пишет Live Science.

О масштабном помешательстве рассказал владелец крокодиловой фермы Джон Левер. По словам мужчины сегодня на ферме проживает более 3 000 крокодилов, однако в таком поведении они ранее замечены не были. По словам Левера, пилоты "Чинука" часто используют его ферму в качестве ориентира для изменения курса в середине полета. Однако на этот раз пилот, вероятно, опустился особенно низко, чтобы люди на борту могли сделать несколько удивительных снимков — последствия оказались весьма неожиданными.

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После того как вертолет пролетел слишком низко над фермой, все крупные самцы встали на дыбы, заревели и завыли в небо, а когда вертолеты скрылись из виду, животные начали "спариваться как сумасшедшие". Левер предполагает, что нечто в звуковых волнах действительно возбуждает крокодилов и заставляет в панике искать партнерш.

По словам герпетолога Марка О'Ши из Университета Вулвергемптона в Великобритании, столь странное поведение крокодилов может быть объяснено несколькими факторами. Во-первых, гиперактивное сексуальное поведение самцов может объясняться тем, что вертолеты имитируют многие предупреждающие знаки о приближающейся грозе.

Ранее ученые уже установили, что проливные дожди действуют в качестве афродизиака на многие виды крокодилов. А морские крокодилы (Crocodylus porosus), вероятно, выбирают время для спаривания, чтобы новые детеныши не тонули в паводковой воде после сильных дождей и штормов. Поэтому они спариваются во время грозы, тогда потомство с большей вероятностью вылупится в более умеренных условиях.

Вертолет "Чинук" летел низко, чтобы люди на борту могли сфотографировать крокодилов Фото: Shutterstock

По словам О'Ши, обычно спаривание является сезонным явлением, так как крокодилы пытаются совпасть с лучшим временем для откладывания яиц в нору или гнездо. В результате теплая и влажная погода, как правило, способствуют брачному поведению, при этом октябрь является самым подходящим временем для крокодиловых романов в Северной Австралии, где и располагается ферма Левера.

Однако ученые полагают, что винты низколетящих вертолетов могут восприниматься крокодилами как сигналы, предвещающие приближение шторма. У этих животных есть мультисенсорные органы (покровные сенсорные органы), которые они используют для обнаружения изменений, например, движений в воде, колебаний атмосферного давления и звуков на чрезвычайно низких частотах.

О'Ши считает, нисходящий поток воздуха от тяжелого вертолета создал изменение давления, которое обнаружили сенсорные органы крокодилов. В результате их поведение изменилось и они начали, как сумасшедшие, искать партнерш.

Во-вторых, по словам ученого, поведение крокодилов может объясняться тем, что "Чинук" производят инфразвук настолько низкой частоты, что они не заметны для человеческого уха. Однако такие вибрации также могут улавливаться сенсорными органами на коже крокодилов. Таким образом вертолет, не желая того, "искусственно воссоздал звук начала грозы", побудив животных устроить оргию.

Впрочем, О'Ши не отменяет того, что вертолет — не единственный фактор, повлиявший на поведение животных. Вполне вероятно, они уже уловили изменения температуры, сигнализирующие о приближении традиционного брачного сезона, а "Чинук" лишь усугубил этот момент.

Ранее Фокус писал о том, что шерифа Флориды завалили сообщениями об оргиях ламантинов.