Як уникнути набору ваги з віком: допоможе одна додаткова чашка кави на день

Дослідники виявили, що споживання всього однієї додаткової чашки цього напою на день може також принести приємний бонус.

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Десятки досліджень довели, що кава позитивно впливає на здоров'я людини в довгостроковій перспективі. Відомо, що споживання еквівалента трьох-чотирьох чашок розчинної кави на день знижує ризик багатьох захворювань, зокрема хвороб серця, діабету 2 типу і навіть деяких видів раку, пише Science Alert.

Не секрет, що більшість людей з віком щороку набирають невелику кількість ваги. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чи може кава запобігти цьому набору ваги. Хороші новини — результати показують, що це можливо.

Під час дослідження вчені об'єднали дані трьох великих досліджень, проведених у США:

два дослідження здоров'я медсестер (1986-2010 і 1991-2015 роки);

дослідження медичних працівників, що проходило з 1991 по 2014 роки.

Зазначимо, що в перших двох дослідженнях взяли участь близько 230 000 осіб, а в другому — понад 50 000 чоловіків-медиків. Учасники всіх трьох досліджень заповнили базову анкету, а також заповнювали ще один зразок анкети кожні 4 роки для оцінки споживання їжі та напоїв. У новій роботі вчені використовували об'єднані набори даних, щоб проаналізувати зміни у споживанні кави та зміни ваги реципієнтів з інтервалом у 4 роки.

Результати дослідження свідчать про те, що люди, які випивають додаткову чашку кави на день, за чотири роки набрали у вазі на 0,12 кілограма менше, ніж очікували вчені. При цьому додавання в напій цукру призвело до збільшення ваги на дещо більше, ніж очікувалося — 0,09 кг за чотири роки. Водночас додавання вершків або молока до кави — ніяк не впливало на набір ваги.

Зазначимо, що середня надбавка у вазі за чотири роки серед медсестер становила 1,2 і 1,7 кілограма, тоді як учасники дослідження медичних працівників у середньому набирали близько 0,8 кг. Дослідники також зазначають, що ці асоціації сильніше проявлялися в реципієнтів, які були молодшими та мали вищий індекс маси тіла на початку дослідження.

Нове дослідження є єдиний у своєму роді, оскільки охоплює неймовірну кількість людей за якими спостерігали протягом багатьох років. Але варто зазначити, що робота вчених пройшла рецензування, але попереду ще остаточне форматування та редагування. Крім того, автори роботи зазначають, що поки що їм вдалося виявити лише зв'язок, але причини та наслідки все ще не зрозумілі.

Та все ж Лорен Болл, професорка громадської охорони здоров'я та добробуту, Університет Квінсленду, та Емілі Берч, дієтологиня, дослідниця та викладачка, Університет Південного Хреста зазначають, що кофеїн є природним стимулятором, про що свідчать результати попередніх робіт. Чашка кави здатна тимчасово знизити апетит і підвищити концентрацію уваги.

Вчені також довели, що кофеїн прискорює метаболізм, змушуючи спалюватися більше енергії під час відпочинку. Однак цей ефект відносно невеликий, а тому не може стати заміною регулярної фізичної активності та здорового харчування.

Ще одним бонусом є те, що кава має м'який сечогінний ефект, що може призвести до тимчасової втрати ваги через воду. Але важливо розуміти, що йдеться про втрату води, а не жиру, а тому вага швидко відновиться.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, скільки потрібно пити чашок кави на день, щоб жити довше.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.