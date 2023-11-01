Звуки всередині Стоунхенджа божеволіли: 3D-модель розкрила ще один секрет стародавнього мегаліта

Вчені створили 3D-модель пам'ятника, щоб розібратися в тому, як унікальна форма структури могла впливати на звуки.

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Істинне призначення Стоунхенджа досі залишається загадкою для вчених, тому спроби розібратися в головоломці тривають і донині, пише Express.

Найпоширеніша теорія свідчить про те, що стародавні люди використовували Стоунхендж як місце поклоніння або навіть жертвопринесення. Розташування каменів також збігається з такими явищами, як схід і захід сонця в дні літнього і зимового сонцестояння.

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Нещодавно ж учені зробили ще одну спробу розібратися в справжньому призначенні Стоунхенджа. Вони відтворили мегаліт за допомогою 3D-принтера і змогли з'ясувати дещо цікаве.

Команда з Університету Солфорда розробила модель мегаліта, щоб розібратися в тому, як унікальна форма структури могла впливати на звуки, наприклад, мову або ритуальні барабани. Дослідники припускали, що розташування каменів могло глушити звуки за межами кола і посилювати їх усередині його.

Інженер-акустик Тревор Кокс і його команда використовували лазери, щоб відсканувати місцевість і надрукувати 3D-модель пам'ятника. У підсумку, вчені побудували модель розмір якої становив приблизно одну дванадцяту розміру справжнього пам'ятника.

Фото: Daily Mail

Дослідники надрукували 27 каменів різних форм і розмірів. Вони також використовували силіконові форми каменів, гіпс та інші матеріали, щоб якнайточніше відтворити каміння Стоунхенджа.

Після цього, команда розмістила динаміки та мікрофони в різних точках надрукованої конструкції і програла різного роду звуки, від низьких до високих частот.

Попри великі прогалини між камінням Стоунхенджа, звуки, програні всередині моделі, деякий час залишалися всередині неї. Такий ефект збільшив би звук голосів і значно збільшив би звучання таких інструментів, як барабани.

Звуки не відбивалися всередині кола, а зовнішнє коло каміння фактично приглушувало і розсіювало звуки.

Так учені вважають, що Стоунхендж могли використовувати як акустичну камеру, яка покликана посилювати звуки та музику, наприклад, під час проведення ритуалів.

Нагадаємо, Вівтарний камінь Стоунхенджа походить не з Уельсу. Учені встановили, що його склад відрізняється від старого червоного пісковика з Англо-Уельського басейну.