Ресторан Мішлен на краю космосу: вечеря за 25 км над Землею коштуватиме 120 тис. євро (фото)

У 2024 році французька компанія доставить охочих на край космосу на борту повітряної кулі з рестораном.

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Наприкінці наступного року французька компанія Zephalto, яка займається космічним туризмом, відправить перших охочих повечеряти на краю космосу в стратосферному ресторані. Вартість такої подорожі — 120 000 євро, пише Daily Mail .

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Компанія Zephalto привносить новий сенс у термін "ресторан, відзначений зіркою Мішлен". Річ у тім, що космічні туристи зможуть насолодитися вишуканими стравами на борту стратосферного ресторану, розміщеного всередині капсули, підвішеної до повітряної кулі під назвою Céleste.

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Якщо ви думаєте, що пообідати в ресторані, відзначеному зіркою Мішлен дорого, то це ніщо порівняно з тим, скільки коштуватиме політ на повітряній кулі Céleste у стратосферу. Вартість квитка становить 120 тисяч євро, що приблизно в 100 разів дорожче, ніж вечеря в найдорожчому ресторані, відзначеному зіркою Мішлен на Землі. Але за ці гроші пасажири отримають захопливий краєвид на Землю і зірки з висоти 25 км над поверхнею планети.

Наприкінці наступного року французька компанія Zephalto, яка займається космічним туризмом, відправить перших охочих повечеряти на краю космосу в стратосферному ресторані Фото: Daily Mail

Капсула з рестораном, підвішена до повітряної кулі, наповненої гелієм і воднем, підніматиметься протягом 1,5 годин до наміченої висоти. Потім пасажири, а капсула вміщує 6 осіб, можуть провести на краю космосу 3 години, після цього ще 1,5 години займе спуск назад.

На борту стратосферного ресторану пасажири зможуть насолодитися не тільки чудовим краєвидом на космос і нашу планету, а й стравами, які приготують відомі французькі шеф-кухарі, а також винами, відібраними відомими сомельє.

Капсула має великі панорамні вікна, а тому, як кажуть у компанії Zephalto, можна отримати найкраще поєднання як кулінарних, так і зорових вражень. Єдине чого не можна відчути на борту цього ресторану, так це невагомість. Пасажири також зможуть обрати улюблену музику, що супроводжуватиме подорож, або ж зможуть перебувати в повній тиші.

Капсула має великі панорамні вікна, а тому, як кажуть у компанії Zephalto, можна отримати найкраще поєднання як кулінарних, так і зорових вражень Фото: Daily Mail

Для польоту на повітряній кулі немає жодних вікових обмежень чи спеціальної підготовки. Якщо людина може літати на літаку, вона може подорожувати всередині капсули Céleste. Компанія Zephalto планує виконувати 60 польотів на рік.

Як уже писав Фокус, компанія Space Perspective зі США, згідно з повідомленнями, має намір надати найкращий вид на космос і Землю з борту капсули, підвішеної також на повітряній кулі. При цьому найкращим місцем для огляду вважається, як це не дивно, туалет.

Також Фокус писав про те, що компанія Blue Origin показала макет посадкового модуля на Місяць, але він втратив своє "обличчя". Новітній макет корабля Blue Moon Mark 1 не має нічого спільного з його початковим дизайном.

Нагадуємо, що листопад цього року є гарним місяцем для спостереження різних астрономічних явищ у нічному небі. Наприклад, на нас очікує повний місяць, поява потужного метеорного потоку, а також дуже яскравих планет — Юпітера і Венери. Коли за цими та іншими подіями можна спостерігати, вже писав Фокус.