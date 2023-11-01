Крабоподібна туманність від телескопа Вебб: виявлено те, чого не побачив телескоп Хаббл (фото)

Космічний телескоп NASA зафіксував раніше невідомі особливості залишку наднової, яка вибухнула майже 1000 років тому.

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Крабоподібна туманність є одним із найбільш добре вивчених подібних об'єктів у космосі. І все ж туманність приховує ще багато секретів, які продовжують розкривати астрономи. Космічний телескоп зробив новий знімок туманності, яка розташована на відстані 6500 тисяч світлових років від нас, і являє собою залишок наднової, яка вибухнула в 1054 році. На новому знімку астрономи побачили раніше невідомі особливості, які не зміг побачити телескоп Хаббл, пише ScienceAlert.

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Туманність — це хмара газу і пилу, яка утворюється з речовини масивних зірок, що вмирають або вибухнули надновими. Речовина з цих хмар поширюється далі в космос від місця вибуху і таким чином стає основою для нових зірок.

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Тільки в Чумацькому Шляху існують десятки тисяч туманностей різного вигляду, але астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб знову звернули свою увагу на знамениту Крабоподібну туманність. Досі в астрономів залишається ще багато запитань без відповіді щодо того, як саме вибухнула зірка, що створила туманність, і про природу залишку наднової.

Крабоподібна туманність. Фото Хаббла ліворуч і нове фото Вебба праворуч Фото: NASA

Учені показали новий знімок Крабовидної туманності, де в її ядрі тепер чітко видно білу крапку, якої раніше не було видно на попередніх знімках. Це пульсар, який є справжнім залишком померлої зірки. Коли вона вибухнула, то більша частина її речовини полетіла в космос. Але ядро цієї зірки дуже сильно стиснулося і перетворилося на різновид нейтронної зірки, яка називається пульсар і зараз перебуває в центрі Крабовидної туманності.

Одна з особливостей Крабовидної туманності, яку Вебб добре показав, — це пульсар, що обертається, в центрі туманності (праворуч). Пульсар не так помітний на зображенні Габбла (зліва) Фото: NASA

Пульсари обертаються дуже швидко і випускають сильне випромінювання. У випадку з подібним об'єктом у Крабовидній туманності, то він прискорює частинки в туманності до дуже високих швидкостей. Саме цей процес вперше розкрив телескоп Вебб з великою деталізацією. Це не зміг зробити 2005 року космічний телескоп Габбл, як і виявити пульсар.

Стрілка вказує на пульсар Крабовидної туманності, який виглядає як яскрава пляма Фото: NASA

Цей телескоп в основному спостерігає за космосом у видимому діапазоні хвиль світла. Тому він і не зміг виявити примарні пучки заряджених частинок, які побачив телескоп Вебб в інфрачервоному діапазоні хвиль світла. Ці заряджені частинки рухаються навколо сильних магнітних полів, які створює пульсар у центрі туманності. Частинки випромінюють дуже сильне світло, яке називається синхротронне випромінювання. Телескоп Вебб не тільки виявив синхротронне випромінювання, а й визначив місця розташування частинок пилу і навіть місця, де частинки пилу формуються.

Барвистіші смуги з газу і пилу, які можна побачити на знімку, являють собою речовину померлої зірки. Наприклад, іонізована сірка має червонувато-оранжевий колір, іонізоване залізо — синій, а пил — зеленувато-жовтий. За словами вчених, нові дані дали змогу точно визначити склад викинутої вибухом речовини, особливо що стосується вмісту заліза і нікелю.

Лише наступного року астрономи отримають можливість вивчити новий знімок Крабовидної туманності, який має зробити космічний телескоп Хаббл. Тоді вони проведуть нове порівняння даних двох телескопів.

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