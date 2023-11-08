Давньоєгипетська аномалія: вчені виявили пухлину із зубами серед останків стародавньої жінки

Жінку, якій на момент смерті було від 18 до 21 року, знайшли на кладовищі в Амарні. Її поховання відрізнялося, оскільки останки загорнули в килимок з рослинних волокон і прикрасили золотими намистинами та ювелірними виробами, що показувало її високий статус у суспільстві.

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Під час археологічних розкопок вчені виявили в Єгипті унікальну пухлину. Цю стародавню пухлину яєчників, діаметром приблизно 2 см, знайшли серед останків жінки, яка жила понад 3 000 років тому. Це революційне відкриття проливає світло на рідкісне захворювання і дає уявлення про життя людей у Стародавньому Єгипті, пише Daily Mail.

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Жінку, якій на момент смерті було від 18 до 21 року, знайшли на кладовищі в Амарні. Її поховання відрізнялося, оскільки останки загорнули в килимок з рослинних волокон і прикрасили золотими намистинами та ювелірними виробами, що показувало її високий статус у суспільстві.

Особливістю останків цієї стародавньої жінки був наріст розміром три на два сантиметри, який застряг у тазовій кістці. Що робить цей випадок по-справжньому дивовижним, так це те, що всередині цього наросту дослідники виявили зуби з коронками, покритими емаллю. Це явище відоме як тератома — пухлина, що складається з різних тканин, таких як м'язи, волосся, кістки або зуби.

Найдивовижнішим аспектом цього відкриття є те, що це найдавніший відомий приклад тератоми, знайдений в археологічних матеріалах Фото: A.Deblauwe

Найдивовижнішим аспектом цього відкриття є те, що це найдавніший відомий приклад тератоми, знайдений в археологічних матеріалах. Хоча подібні випадки виявляли в Європі та Перу, вік та історичний контекст пухлини цієї єгиптянки роблять її особливо важливою.

Тератоми — надзвичайно рідкісне явище, і достовірних даних про їхню частоту немає. Ці пухлини розвиваються, коли статеві клітини, які відповідають за розмноження, перетворюються на різні типи клітин. Сьогодні тератоми все ще уражають сучасних людей, хоча і є медичною аномалією.

Археологічне місце Амарна, розташоване на східному березі річки Ніл і містить щонайменше 1 000 ямних поховань неелітних громадян стародавнього міста Ахетатен.

Теперішній проєкт з дослідження місць поховань Амарни розпочався у 2005 році під керівництвом Анни Стівенс з Кембриджського університету та Гретхен Даббс з Університету Південного Іллінойсу, яка очолювала групу, що розкопала останки жінки. Команда визначила стать скелета на основі форми тазу та інших метричних аналізів. Вони оцінили її вік, вивчивши розвиток зубів у зубній дузі.

Дослідники припускають, що наявність цієї пухлини яєчників могла вплинути на її здатність народжувати дітей, що спонукало її шукати захисту і допомоги у божества Фото: A.Deblauwe

Окрім пухлини, археологи знайшли на пальці жінки золотий перстень із зображенням Беса, бога родючості. Дослідники припускають, що наявність цієї пухлини яєчників могла вплинути на її здатність народжувати дітей, що спонукало її шукати захисту і допомоги у божества.

Ця теорія припускає, що жінка, ймовірно, була заміжня і не займалася важкою працею, на відміну від інших жінок її віку, які були зайняті різними видами діяльності, такими як будівництво, варіння пива або догляд за домашнім господарством і худобою.

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Надзвичайна знахідка викликала цікавість і захоплення серед археологів та науковців. Пухлина давньоєгипетської жінки має велике значення, оскільки тератоми дуже рідко зустрічаються в археологічному контексті. Наявність, місцезнаходження та потенційне символічне значення персня Бес як знаку захисту та родючості додають ще один шар інтриги до цієї і без того захопливої знахідки.

Підсумовуючи, можна сказати, що знахідка цієї 3000-річної пухлини в Єгипті дає унікальний погляд на історію медицини та життя людей у стародавні часи. Вона показує рідкісність тератом і потенційний вплив, який вони мали на життя людей.

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