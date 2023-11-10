Трошки "поржавіла". Учені показали, який вигляд має осінь у Японії з космосу (фото)

Дослідники показали супутниковий знімок, на якому видно, як осінь забарвила колір місцевих лісів у червоний і коричневий.

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Японія являє собою тисячі островів, що простягаються приблизно на 1 500 кілометрів у західній частині Тихого океану. Однак більшу частину країни все ж займають чотири головні острови, три з яких вдалося зафіксувати на знімку, пише ESA.

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Відомо, що знімок був отриманий місією Copernicus Sentinel-3 й листопада 2023 року — в результаті вченим вдалося відобразити, який вигляд має осінь в Японії з космосу. На знімку можна роздивитися три найбільші острови Японії:

з півночі на південь розташований Хонсю (найбільший острів);

Сікоку, розташований нижче нижньої частини Хонсю;

Кюсю, розташований внизу.

Дослідники зазначають, що Японія здебільшого гориста, що легко читається на знімку, а близько 68% її території вкрито лісами. Нижчі температури та зменшення світлового дня призвели до появи осіннього листя, яке тут здебільшого проявляється у відтінках червоного та коричневого, особливо у верхній частині зображення. До слова, кольори листя залежать від різних порід дерев, а також висоти та орієнтації схилів.

На знімку також можна добре розрізнити міські райони та оброблювані землі, які різко контрастують із сірими тонами. Більшу частину території східного узбережжя Хонсю займає столиця Японії — Токіо. Цей мегаполіс, широко відомий як Великий Токіо, простягається навколо Токійської затоки і є домівкою для близько 37 мільйонів осіб, що робить його найбільшим мегаполісом у світі.

ESA показало, який вигляд має осінь Японії з космосу Фото: ESA

До слова, саме на Хонсю також розташована найвища точка Японії — гора Фудзі, що являє собою вулкан, який не діє з 1707 року. Його засніжену вершину також можна розгледіти на знімку у вигляді білої точки недалеко від узбережжя Тихого океану, приблизно за 100 км на північний захід від Токіо.

Інший вулкан можна побачити на острові Кюсю, йдеться про Сакурадзіму, на вершині якого все ще видно шлейф диму. Раніше це був острів-вулкан посеред затоки Кагосіма, а тепер це півострів після того, як потужне виверження 1914 року з'єднало його з півостровом Осумі на сході.

Зазначимо, що супутники Copernicus Sentinel-3 оснащені чотирма датчиками, які працюють спільно, що робить місію найскладнішою з усіх місій Sentinel.

Раніше Фокус писав про те, що NASA показало жахливі кадри урагану Ідалія з космосу.