Злодюжки крабових наживок. Учені вперше записали, як дельфіни по-тихому спустошують пастки (відео)

Знадобилося майже 2 роки спостережень, щоб нарешті записати, як дельфіни спустошують пастки для крабів і крадуть наживку ще до того, як членистоногі встигнуть до неї дістатися.

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Кілька років тому біля берегів Австралії місцеві краболови помітили дивну поведінку афалінів(Tursiops truncatus), які дивним чином спустошували крабові пастки, поїдаючи наживку до того, як членистоногі встигнуть до неї дістатися, пише Science Alert.

Такі повідомлення схвилювали захисника дикої природи Родні Петерсона, який побоювався, що дельфіни в затоці Кумбана почнуть плутатися в рибальських снастях і гинути. Щоб захистити ссавців, він звернувся до Центру пошуку дельфінів у Банбері — некомерційної організації, яка фінансує проєкти в галузі освіти, досліджень та екотуристів.

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У результаті команді вчених знадобилося 2 роки спостережень за афалінами в затоці Кумбана, щоб зняти дивовижну поведінку дельфінів: у результаті вдалося розкрити "таємниці викрадачів крабових наживок". До речі, на думку дослідників, це відео є першим у світі, що показує, як дельфіни без особливих зусиль здатні спустошувати крабові пастки, не плутаючись у рибальських снастях.

Під час спостережень вченим вдалося зняти пограбування століття на морському дні: на кадрах видно, як дельфіни використовують свої довгі морди, щелепи і зуби, щоб витягувати наживку з крабових пасток. Ба більше, навіть коли приманка була закріплена під горщиками або захована в коробках, дельфінам не було потрібно багато часу, щоб перевернути пастку і відкрити замкнені коробочки.

Дельфін витягує наживку з пастки з крабами в затоці Кумбана Фото: Dolphin Discovery Center/YouTube

За словами авторів дослідження, вони були приголомшені побаченим. За словами Дельфіни Шабан, яка вивчає екологію і поведінку тварин в Університеті Мердока, раніше вчені не бачили такої поведінки.

Більш ранні дослідження вже показали, що дельфіни в усьому світі крадуть рибу і наживку у траулерів і рибалок-любителів. Наприклад, у минулому вчені помітили, що афаліни у Флориді крали наживку у крабів, перекидаючи горщики. Однак взаємовідносини дельфінів і крабів у затоці Кубана, за словами вчених, унікальні та значно складніші.

За словами Алекса Гроссмана, який брав участь у проєкті, команда помітила, що наживку з пасток для крабів крали не всі дельфіни, а лише деякі з них. У результаті вчені припустили, що ця нова поведінка може бути пов'язана з розвагою або голодом.

Учені також побоюються, що подібна поведінка може поширитися серед дельфінів, що, ймовірно, матиме наслідки. По-перше, наживка крабів, яку крадуть дельфіни, не надто поживна, по-друге, існує високий ризик заплутатися в сітках або поранитися.

Наразі вчені з Австралії розв'язали проблему злодюжок за допомогою міцної сітки. З'єднаної з каструлею металевим гачком — дельфіни сканують горщик за допомогою ехолокації, розуміють, що його неможливо відкрити, і спливають назад в океан.

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