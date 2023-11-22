Неймовірна міграція на Землі, що закипає: куди біжать комахи, рятуючись від спеки

Нове дослідження показує, що комахи масово залишають своє звичне середовище проживання — виною всьому кліматична криза, що обрушилася на планету.

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Вчені невпинно попереджають, що Земля неодмінно зіткнеться з наслідками кліматичної кризи, яка вже обрушилася на планету. Вчені раз у раз попереджають, що в майбутньому ми зіткнемося з неймовірними хвилями тепла та екстремальними штормами, ба більше, нам, імовірно, не вдасться стримати потепління планети на позначці 1,5 за Цельсієм, що є вищою за доіндустріальний рівень — очікується, що Земля нагріється на неймовірні 3 градуси за Цельсієм, пише BBC.

У новому дослідженні вчені знайшли ще одне підтвердження того, що планета невблаганно нагрівається — про це свідчить неймовірна міграція комах. Дослідження дикої природи тривало останні 8 років, в результаті вчені помітили, що комахи невблаганно мігрують на північ, покидаючи звичні зони проживання, через зміни клімату.

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Дослідження було проведено на фермі, розташованій між Твертоном і Саутдауном: загалом тут зареєстрували 1125 видів, 30 з яких є новими для науки. Результати дослідження також показали, що деякі з виявлених видів були рідкістю на південному узбережжі ще покоління тому, проте тепер стали звичайним явищем на півночі.

За словами співавтора дослідження, еколога Майка Вільямса, комахи є важливими видами-індикаторами, які допомагають екологами зрозуміти реалії того, що несе в собі кліматична криза для нашої природи.

Наприклад, ще три роки тому вчені виявили тут уперше павука-осу, проте сьогодні він є цілком звичайним мешканцем північних територій. Науковці також виявили, що популяції також постраждали від посушливої весни та вологого літа: внаслідок цього такі види, як Червоний Адмірал або тигровий метелик, також змістилися на північ.

Крім того, дослідження показує, що на півночі також збільшилася кількість цвіркунів, які також мігрували на північ у надії врятуватися від глобального потепління планети. За словами еколога, від змін клімату страждають не лише тварини та комахи, під загрозою також опинилися рослини, яким надзвичайно важко переживати спеку та відсутність вологи або її надмірну кількість.

Раніше Фокус писав про те, що щось змушує гігантський розрив в атмосфері Землі невблаганно зростати: вже вдвічі більший за Антарктиду.