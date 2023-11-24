Чому від ковтка червоного вина розколюється голова: тисячолітню таємницю розкрито

У новому дослідженні вчені нарешті змогли пояснити, чому в деяких людей після вживання цього алкогольного напою виникають страшні головні болі.

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Більшість людей у всьому світі не проти випити келих червоного вина наприкінці робочого дня або тижня. Однак любителі ширазу і к'янті можуть зіткнутися з вельми неприємними наслідками — страшним головним болем, що обрушується після вживання лише кількох ковтків алкогольного напою, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені нарешті вирахували винуватця виникнення цих страшних головних болів. Лабораторне дослідження вважає, що вся справа в шкірці винограду, а точніше сполуці, яка в ній міститься.

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Кверцетин є антиоксидантом, який міститься у фруктах і овочах, зокрема і в шкірці винограду. Деякі люди часом навіть приймають його як добавку через його передбачувану користь для здоров'я. Однак тепер учені виявили, що ця сполука також здатна блокувати фермент, який відіграє ключову роль у метаболізмі алкоголю в печінці.

Потрапляючи в організм людини, алкоголь перехоплюється алкогольдегідрогеназою (АДГ), яка розщеплює його на токсичну сполуку, відому як ацетальдегід. Далі цей токсин швидко розсіюється, перетворюючись на сполуку, яку можна розщепити на воду і вуглекислий газ. Однак лабораторне дослідження показує, що кверцетин, по суті, може спричиняти накопичення ацетальдегіду — високий рівень токсину може призвести до головних болів і нудоти.

Зазначимо, що результати цього дослідження були опубліковані в журналі Scientific Reports, проте надалі вченим ще доведеться підтвердити отримані результати на людях. За словами співавтора дослідження, професора неврології в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско, доктора Морріса Левіна, вони з колегами вважають, що перебувають на вірному шляху до "пояснення цієї тисячолітньої загадки".

Тисячоліттями люди намагалися зрозуміти, чому вживання червоного вина викликає настільки страшні головні болі. Вчені століттями пропонували різні теорії, які б могли пояснити їх: припускали, що винні консерванти у вині або запальний хімічний препарат гістамін. Пізніше дослідження спростували ці теорії, але питання, як і раніше, залишалося відкритим. Тепер учені вважають, що знайшли розгадку.

Надалі команда планує провести додаткові лабораторні дослідження на людях — якщо результати підтвердять лабораторні тести, це допоможе безлічі людей і далі насолоджуватися улюбленим червоним вином без неприємних наслідків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що улюблене вино розкриває характер людини.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.