Ще одна загроза для астронавтів. У космосі з нігтями людини відбувається щось жахливе

В астронавтів виникають проблеми з нігтями на руках під час виходу у відкритий космос.

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Космос — це не найкомфортніше середовище для перебування людини. Якщо немає звичайних земних умов, зокрема звичної нам гравітації, то в людини починають проявлятися проблеми зі здоров'ям. Насамперед це стосується втрати щільності кісткової та м'язової маси. Також у астронавтів-чоловіків можливе виникнення еректильної дисфункції. Як показують дослідження, ще одним недоліком перебування в космосі, особливо коли астронавти залишають межі Міжнародної космічної станції, є те, що в них просто відвалюються нігті на руках. Ця патологія називається оніхолізис, і проблема, схоже, більше пов'язана з тиском, ніж із гравітацією, пише ScienceAlert.

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У космосі дуже мало навколишнього тиску, і це негативно позначається на організмі людини. Щоб забезпечити максимальну безпеку під час виходу у відкритий космос, скафандр астронавтів постійно перебуває під тиском. Але коли справа доходить до рук, то виникають проблеми.

За словами вчених з NASA, під час виходів у відкритий космос астронавти часто отримують травми рук. Коли рукавички скафандра перебувають під тиском, вони обмежують рухи, що іноді призводить до болю, м'язової втоми, а іноді й до серйозніших травм, таких як оніхолізис.

Астронавти іноді виходять у відкритий космос на дуже довгий час. Іноді цей процес може тривати до 8 годин. Тому тривале носіння рукавичок у відкритому космосі тільки посилює проблеми для рук.

Астронавти іноді виходять у відкритий космос на дуже довгий час. Іноді цей процес може тривати до 8 годин. Тому тривале носіння рукавичок у відкритому космосі тільки посилює проблеми для рук Фото: space.com

Вчені з'ясували, що рукавички скафандра обмежують рухливість суглобів пальців, що чинить більший тиск на пальці, і це призводить до зниження кровотоку, пошкодження тканин і оніхолізису.

Рукавички скафандра складаються щонайменше з чотирьох шарів, кожен з яких виконує свою важливу функцію. Найголовніше завдання рукавичок — це захист рук астронавта у відкритому космосі. Вчені з'ясували, що саме конструкція рукавичок відіграє важливу роль у появі травм рук та інших проблем, зокрема відшарування нігтів, у астронавтів.

Як показало дослідження, більшість травм припадає на середній палець. При цьому оніхолізис виникає частіше у жінок, ніж у чоловіків. Результати показують, що погана посадка рукавичок може зіграти свою роль у появі травм у астронавтів.

Вирішення цієї проблеми може з'явитися вже незабаром, адже NASA створює нові скафандри, призначені для програми Artemis, у рамках якої астронавти спочатку облетять Місяць, а потім здійснять посадку на його поверхні. Це має статися вже у 2024 і 2025 роках. Потім NASA планує постійні польоти на супутник Землі, щоб створити там повноцінну постійно функціонуючу базу.

Як уже писав Фокус, вчені зі США почали активну роботу зі створення ядерних двигунів, призначених для космічних ракет і космічних кораблів. За допомогою таких двигунів тривалість польоту на Марс має скоротитися мінімум удвічі. Американці поспішають з розробкою нових двигунів, адже відомо, що Китай працює в тому ж напрямку. У NASA вважають, що КНР, можливо, має намір випередити США з висадкою перших астронавтів на Марсі. NASA поки планує зробити це ближче до 2040 року.